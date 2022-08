Rabiat-Doku "Wer pflegt Mama?": eine schwierige Frage, ein wachsendes Problem

Sechs Millionen Menschen sollen im Jahr 2030 hierzulande auf Pflege angewiesen sein. Was der aktuelle Pflegereport in eindrücklichen Zahlen vermeldet, wird für viele Familien früher oder später zur konkreten Entscheidung: Wer kümmert sich einst um die pflegebedürftigen Eltern oder Großeltern? Oder kürzer: "Wer pflegt Mama?" – so der bündige Titel, unter dem sich eine Dokumentation des ARD-Formats "Rabiat" nun eines wachsenden Problems annimmt. Reporterin Lena Oldach begleitet für ihren Film Pflegende im ganzen Land und setzt sich im Gespräch mit ihrer Mutter auch persönlich mit der schwierigen Frage auseinander, welche Erwartungen im Pflege-Fall gestellt und erfüllt werden können.

Wie gewohnt wagt das von Radio Bremen produzierte jugendliche Format des "Y-Kollektivs" einen Spagat zwischen klassischer Doku, intimen Einblicken und subjektivem Hineinversetzen: Die Autorin "muss sich mit den eigenen moralischen Ansprüchen an sich selbst auseinandersetzen", wie es in der Ankündigung des Ersten heißt. Ihre Mutter Christiane Henze, die bereitwillig am Film mitwirkte, ist heute 65 Jahre alt. Welche Ansprüche darf sie im hohen Alter an ihre Tochter stellen? Und was kann diese überhaupt leisten? Die Vorstellung, das eigene Leben für die pflegebedürftigen Eltern zu pausieren, widerstrebt vielen ebenso wie jene, Mama oder Papa ins Heim zu geben. Ein oft unauflösbares Dilemma, dem sich viele Menschen irgendwann stellen müssen.