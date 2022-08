Cathy Hummels moderiert "Krass und Crazy"

Über die Moderations-Fähigkeiten von Cathy Hummely zerreißen sich "Kampf der Realitystars"-Zuschauer gerne das Maul. Doch nun hat sie einen weiteren Moderationsjob an Land gezogen.

Cathy Hummels (34) wird eine neue Folge der Rankingshow "Krass und Crazy" moderieren. Das gab der Sender RTLzwei bekannt. Die Reise-Expertin stellt dann am 22. August um 20:15 Uhr die 20 verrücktesten Hotels der Welt vor. Dabei sollen "geheime Welten durchforstet" und sogar ein Ausflug ins All unternommen werden.

Neben "Krass und Crazy: Hotels" produzieren die Macher eine weitere Episode der TV-Show. In "Krass und Crazy: Wohnen" zeigt Immobilienmakler Marcel Remus (35) am 29. August um 20:15 Uhr die außergewöhnlichsten Wohnungen und Häuser. Dabei geht er der Frage nach, wie es sich in einer Kirche, einem alten Flugzeug oder dem schmalsten Haus der Welt leben lässt.