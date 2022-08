"Wer stiehlt mir die Show?" – 4. Staffel verspricht erneut viel Abwechslung

Musiker Olli Schulz, Schauspielerin Nilam Farooq und Schauspieler Fahri Yardim wollen in der vierten Staffel Joko Winterscheidts Show klauen. Das Format war für ProSieben zuletzt ein Quoten-Garant.

Wer stiehlt mir die Show? Quizshow • 02.08.2022 • 20:15 Uhr

Das Erfolgsgeheimnis heißt Abwechslung. Und selbige ist bei "Wer stiehlt mir die Show?" bereits seit der ersten Staffel, die im Januar 2021 bei ProSieben an den Start ging, garantiert. Das frische Konzept von Joko Winterscheidt überzeugte sowohl Kritiker als auch Publikum: Hier hat jeder die Chance, die Quizshow an sich zu reißen und nach eigenem Gusto umzugestalten. Zumindest potenziell ist somit jede Sendung anders, auch in der nun startenden vierten Staffel. Es liegt an den Prominenten sowie der Wildcard-Besitzerin respektive dem Wildcard-Besitzer, Joko die Show zu mopsen – und ihm selbst die Kandidatenrolle zuzuweisen.

In den sechs neuen Ausgaben mit dabei: Schauspieler Fahri Yardim, Schauspielkollegin Nilam Farooq sowie Musiker und Entertainer Olli Schulz. Letzterer ist ein alter Bekannter, war Schulz doch sowohl bei "Neo Paradise" als auch "Circus Halligalli" – beide Sendungen moderierte Winterscheidt mit seinem langjährigen Kompagnon Klaas Heufer-Umlauf – Teil des Ensembles.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Yardim ist neben seiner Rolle als Hamburger "Tatort"-Kommissar an der Seite von Til Schweiger vor allem für die anarchische Comedyserie "jerks." mit Christian Ulmen bekannt. Nilam Farooq, die eine Zeit lang zu den größten YouTuberinnen des Landes zählte, war zuletzt im April in Sönke Wortmanns Komödie "Eingeschlossene Gesellschaft" im Kino zu sehen.

Tolle Quoten, tolle Bilanz für Joko Winterscheidt Wussten bereits die Quoten der ersten beiden Staffeln "Wer stiehlt mir die Show?" zu überzeugen, legte das Showformat mit Joko in der dritten Runde noch einmal eine Schippe drauf. Der Marktanteil in der jungen Zielgruppe bewegte sich in fünf von sechs Folgen zwischen 16 und 21 Prozent und damit in einem hervorragenden Bereich. Am 25. Januar fiel der Quotenrekord der Sendung: 24,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schauten zu, als Joko sich gegen Komikerin Anke Engelke seine Show zurückholte.

Generell kann sich die Bilanz des Ideengebers sehen lassen: In zehn von insgesamt 17 Sendungen behielt Winterscheidt die Oberhand und durfte die folgende Ausgabe moderieren, vier weitere Male scheiterte er erst im Finale. Bislang gelang es keinem Promi, die eigene Sendung zu verteidigen und mehrmals in Folge die Moderation zu übernehmen. Joko hingegen schaffte dies in der ersten und zweiten – hier durfte er vom Staffelstart weg drei Sendungen moderieren – sowie dritten Staffel jeweils einmal.

Wer stiehlt mir die Show? – Di. 02.08. – ProSieben: 20.15 Uhr