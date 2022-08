"Dianas letzte Nacht": ZDF-Doku beleuchtet die letzten Stunden der Prinzessin

Vor knapp 25 Jahren kam Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Eine neue ZDF-Doku blickt zurück und arbeitet die letzten Stunden im Leben von Lady Di auf.

ZDFzeit: Dianas letzte Nacht Dokumentation • 02.08.2022 • 20:15 Uhr

Das Jahr 2022 ist für die Royal Family von Großbritannien geprägt von Jahrestagen und Erinnerungen: Anfang Juni erst fanden die Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. statt. Wenige Wochen später feierte ihr Enkel, der Thronfolger Prinz William, seinen 40. Geburtstag. Nun steht der nächste, weitaus weniger erfreuliche Jahrestag an: Am 31. August jährt sich der Tod von Prinzessin Diana, der ersten Ehefrau von Prinz Charles und Mutter der Prinzen William und Harry, zum 25. Mal. Das ZDF beleuchtet die Ereignisse der schicksalsträchtigen Nacht nun aus einer neuen Perspektive: "Dianas letzte Nacht: Liebe, Leben, Legende" lautet der Titel der 90-minütigen Dokumentation, im Rahmen der Sendereihe "ZDFzeit" zur Primetime zu sehen ist.

Unter Regie von Ulrike Grunewald, Annika Blendl und Leonie Stade zeichnet der Film die letzten Stunden im Leben der "Königin der Herzen" detailliert nach: Wer waren die Personen, die sie in ihren letzten vier wichtigen Telefonaten kontaktierte? Stimmt es, dass sie Pläne für ihr weiteres Leben und die Erziehung ihrer Söhne schmiedete? Und falls ja, wie passt die angebliche Verlobung mit ihrem damaligen Partner Dodi Al-Fayed dazu? Zur Beantwortung dieser Frage zeichnet der Film die Stunden ab der Ankunft von Diana und Dodi Al-Fayed in Paris bis hin zu der tragischen Unfallfahrt in der Nacht nach.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Die eigentliche Tragödie aber begann schon einige Wochen früher: Am 7. August 1997 erschien auf der Titelseite des "Sunday Mirror" ein Kussfoto von Diana und Dodi. Für den Pressesprecher der Al-Fayeds, Michael Cole, war dies der Anfang vom Ende, wie er in der Dokumentation erzählt: "Von diesem Moment an war die Jagd auf die beiden eröffnet. Von dieser Sekunde an wurden sie ohne Pause verfolgt, bis zu dem Tag, an dem sie starben."

Woher wussten die Paparazzi, wo Diana war? Doch wie konnten die Paparazzi überhaupt von ihrem Aufenthaltsort in Paris erfahren? "Wir waren uns ziemlich sicher, dass jemand aus Al-Fayeds Umfeld den Fotografen einen Tipp gegeben haben könnte, wo die beiden sich aufhielten", erinnert sich der Journalist und Freund Dianas, Richard Kay. Für Dodis Vater, den Geschäftsmann Mohamed Al-Fayed, wäre dies eine ideale Werbeaktion gewesen. Der Fernsehproduzent Michael Attwell hingegen vermutet, dass Diana selbst womöglich den entscheidenden Hinweis gab, um ihren "Marktwert für die Zeitungen" hochzuhalten. Doch egal, ob und wenn ja welche der beiden Geschichten stimmt: Fakt ist, dass das Hotel Ritz, in dem Diana und Dodi zu Abend aßen, von Paparazzi belagert wurde. Ebenso fuhr der Wagen, in dem sie sich nach Hause fahren ließen, auf der Flucht vor den Fotografen kurz nach Mitternacht gegen einen Tunnelpfeiler. Der Fahrer, so stellte sich heraus, war zu diesem Zeitpunkt betrunken.

Basierend auf dem "Operation Paget inquiry report into the allegation of conspiracy and murder" und dem "Scott Baker Inquest Hearing Transcripts" werden diese Ereignisse in der Dokumentation neu beleuchtet. Darüber hinaus beschäftigen sich Grunewald und ihre Kolleginnen auch mit den zahlreichen Gerüchten, Spekulationen und Verschwörungstheorien, die seit dem Tod von Diana im Umlauf sind: Mohamed Al-Fayed behauptete jahrelang, das britische Establishment habe Diana und seinen Sohn Dodi ermorden lassen, damit die Prinzen William und Harry keinen arabischen Stiefvater bekämen. Wieder andere glaubten an einen Terrorakt.

Der Film besteht aus Archivmaterial und Zeitzeugeninterviews sowie einigen Spielszenen, in denen Prinzessin Diana von Mareile Blendl und Dodi von Patrick Pinheiro dargestellt werden.

ZDFzeit: Dianas letzte Nacht – Di. 02.08. – ZDF: 20.15 Uhr