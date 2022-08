"Aktenzeichen XY... ungelöst": Ein Kindermörder auf freiem Fuß

Es ist der Albtraum aller Eltern. Ein Unbekannter lockt das eigene Kind in sein Auto und tut ihm etwas an. So geschehen unter anderem 1992. Ein Kind überlebte nur mit viel Glück, wurde jedoch mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, doch ein anderes Kind hat der Täter auf dem Gewissen. Seit mittlerweile 30 Jahren ist die Kriminalpolizei bereits auf der Suche nach dem brutalen Kindermörder, der zwei kleine Mädchen in seine Gewalt gebracht hatte – inzwischen wurden viele Informationen über den Mann zusammengetragen.