"The Voice of Germany": Warum startet die 12. Staffel so früh?

"The Voice of Germany"-Fans dürfen sich schon ab August über neue Folgen freuen. Der außergewöhnlich frühe Staffelstart hat einen einfachen Grund.

Jetzt steht fest, wann die zwölfte Staffel von "The Voice of Germany" Premiere feiern wird. Wie ProSieben und SAT.1 in einer Mitteilung vom Sonntag (19. Juni) bekannt gegeben haben, wird die Musikshow ab 18. August immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie auf Joyn (jeweils 20.15 Uhr) mit den Blind Auditions starten.

Die zwölfte Staffel kehrt damit zur Programmierung vom Start der Sendung zurück, als ebenfalls der Donnerstag und der Freitag von der Musikshow belegt wurden. Besonders ist dieses Mal jedoch das Premierendatum: "Die Blind Auditions von 'The Voice of Germany' starten dieses Jahr so früh wie nie zuvor", erklärt Senderchef Daniel Rosemann. "Noch bevor im November der Ball durch die Wüste rollt, haben ProSieben und SAT.1 die 'TVOG'-Siegerin oder den -Sieger gekürt." Damit spielt Rosemann auf die Fußball-WM in Katar an, die vom 21. November bis 18. Dezember 2022 stattfindet. Logischerweise möchte die Sendergruppe das Format nicht in Konkurrenz zum Fußball-Großereignis senden.

Ab 18. August wird dann Peter Maffay zum ersten Mal als Coach auf dem roten "The Voice"-Stuhl Platz nehmen. Er habe "immer bewundert", wie viele Talente schon die Show als Karrieresprungbrett gewählt haben, erklärte der Musiker in einer Mitteilung. "Dabei möglicherweise eine Hilfestellung zu geben, zusammen mit meinen Kollegen, finde ich super." Der 72- Jährige freut sich "auf gute Musik in guter Gesellschaft und viele interessante Begegnungen". Stefanie Kloß, Rea Garvey und Mark Forster kehren als Coaches zurück. Moderiert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.

Peter Maffay beeindruckt seine Kollegen Die Blind Auditions wurden bereits aufgezeichnet und die Coaches haben schon fleißig gebuzzert. Auch Peter Maffay. "Ich bin ein paar Mal, ohne dass ich es so weit kommen lassen wollte, ziemlich spontan gewesen, weil es mich einfach gepackt hat", berichtet er. "Es gab einige Talente, die ich dringend in meinem Team haben wollte. Spontanität und Improvisation unter den Coaches gehört bei aller Disziplin, mit der die Darbietungen stattfinden, dazu. Geradezu meisterhaft darin sind meine beiden Kollegen Mark und Rea, die sich beharken ohne Ende. Das ist gute Unterhaltung!", lobt Maffay seine Kollegen.

Auch der neue TVOG-Coach bekommt von den Kollegen viel Lob. "Durch Peter Maffay hat 'The Voice of Germany' in diesem Jahr an Tiefe gewonnen", findet Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß. "Wenn er was sagt, dann sitzt das immer, und zwar auf den Punkt. Er findet die richtigen Worte, hat immer den richtigen Ton." Auch Mark Forster ist beeindruckt. "Er hat generell so einen entspannten Blick auf den ganzen Zirkus hier, das imponiert mir."

In "The Voice of Germany" müssen die Gesangstalente zunächst auftreten, ohne dass die Jury sie sieht. Die Coaches haben der Bühne den Rücken zugewandt. Wenn ihnen gefällt, was sie hören, drehen sie sich um und signalisieren: Ich möchte dieses Talent in meinem Team. Wenn sich mehrere Coaches umdrehen, darf der Kandidat oder die Kandidatin entscheiden, in welches Team er geht. Im weiteren Verlauf geht es dann über verschiedene Runden ähnlich zu wie in anderen Castingshows.