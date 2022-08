Joko und Klaas gedenken "langjähriger Wegbegleiterin" Lisa-Maria Kellermayr

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" geht es im Allgemeinen ziemlich lustig zu. Den Start der neuen Staffel am Dienstag nutzte das Team um Joko Winterscheidt aber für eine emotionale Botschaft ans Publikum.

Mit reichlich Humor, chaotischen Aktionen und teils hemmungsloser Blödelei machten sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in den vergangenen Jahren einen Namen als TV-Entertainer. Doch das Duo kann bekanntlich auch anders, was sich nicht nur im Grimmepreis-prämierten Beitrag "Männerwelten" zeigte. Auch in der jüngsten Ausgabe der Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" offenbarten Winterscheidt und Heufer-Umlauf ihre emotionale, nachdenkliche Seite. Vor dem Start des von Joko moderierten ProSieben-Formats wurde eine Texttafel eingeblendet, auf der zu lesen war: "Wir trauern um Dr. Lisa-Maria Kellermayr. Danke für deine Treue. Danke für deinen Applaus, Danke für dein Engagement."