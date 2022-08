Algiers Confidential – Ein paar Tage Licht: Kritik zum Zweiteiler im ZDF

Die deutsch-französische Serie "Algiers Confidential – Ein paar Tage Licht" ist mit Ken Duken , Anna Schudt und Martin Brambach ausgezeichnet besetzt. Anna Schudt spielt die Leiterin der Abteilung Nahost im deutschen Außenministerium. Sie muss in einen kniffligen Fall mit weitreichenden internationalen Verwicklungen eingreifen. Der Waffen-Händler Richter (Isaak Dentler) wurde in Algier trotz massiver Sicherheitsmaßnahmen zusammen mit seinem Personenschützer (Marc Hosemann) entführt und an einen unbekannten Ort gebracht.

Ralf Eley (Ken Duken), der örtliche BKA-Verbindungsmann in der deutschen Botschaft, nimmt die Ermittlungen auf, stößt allerdings auf eine Mauer des Schweigens. In Berlin ist man alarmiert. Offenbar war bei dem Waffen-Deal auch Korruption im Spiel.

"Algiers Confidantial" war bereits im Februar 2022 als vierteilige Miniserie bei ARTE zu sehen. Regisseur Frédéric Jardin hat den Agentenstoff routiniert in Szene gesetzt. Er basiert auf einem Roman des deutschen Krimi-Erfolgsautors Oliver Bottini. Für seine Geschichte hatte er sich tief in die Schattenwelt der geheimen Rüstungsgeschäfte eingearbeitet. Nun eröffnet auch die TV-Adaption einen solide inszenierten Genre-Blick in die Abgründe der Weltpolitik. Teil zwei ist am Donnerstag, 4. August, um 23.00 Uhr zu sehen.