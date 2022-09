"Sommerhaus"-Problempaar outet sich schon in Folge 1: "Erbärmlich!"

Die neue "Sommerhaus der Stars"-Staffel beginnt mit dem Einzug der Paare. Mario Basler sucht seine Zigaretten, Kader Loth eröffnet eine Ehe-Beratung und ein Paar geht immer gemeinsam auf Toilette – und steckt trotzdem schon tief in der Krise.

+++ Vorsicht Spoiler! Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in der ersten Folge der siebten "Sommerhaus"-Staffel passiert, sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Mario Basler und Doris Büld wird die Ehre zuteil, das "Sommerhaus der Stars" in diesem Jahr offiziell zu eröffnen. Die beiden führen augenscheinlich eine absolute Traumbeziehung. "1 bis 5 Mal im Jahr" sage er seiner Doris, dass er sie liebe, berichtet Basler. Getrennt waren die beiden auch schon mal, damals ging es für den ehemaligen Fußballer und Glimmstengel-Feinschmecker zurück zu seiner Ex-Frau. Doch dann war er irgendwann wieder bei seiner Doris in Osnabrück. "Können wir nicht in Stockbetten schlafen, dann könnte ich alleine schlafen", fragt Doris nach einer kurzen Hausbegehung. Mario sucht indessen seine Kippen. 32 davon am Tag seien ja eigentlich gar nicht so viel.

Das "Bauer sucht Frau"-Pärchen Patrick Romer und Antonia Hemmer zieht als nächstes ein. "Immer Fokus, keine Alleingänge" schwört der Landwirt seine Freundin auf das "Sommerhaus" ein. Die nickt. "Wir sind nicht auf den Kopf gefallen, wir sind nicht ganz hässlich", analysiert Patrick. "Die Leute finden uns irgendwie immer extrem unsympathisch, obwohl wir stinknormale Leute sind", meint Antonia.

Barth oder Basler, das ist hier die Frage Alles andere als normal sind Cosimo Citiolo und seine Freundin Nathalie Gaus. Immerhin könnte der DSDS-"Kultkandidat" auch in Hollywood leben (liebt aber die Las-Vegas-Mentalität) und seine Freundin ist ein Sportwagen. Irgendwie so. "Sieht eher aus wie ne Chantal", findet Patrick. Fies! Ob der Fußball-Prominenz im "Sommerhaus" ist Cosimo erstmal beeindruckt. "Mario Barth ist für mich eine Legende!" Da wird sich Mario Barth, der die Sendung womöglich am Bildschirm verfolgt, sicher freuen ...

Die nächsten Paare, die es ins "Sommerhaus" verschlägt: Stephen und Katharina Dürr sowie Eric Sindermann und Katharina Hambuechen. Sindermann, der wie bei "Promi Big Brother" wieder seine Krone trägt, wird direkt mal verhaltensauffällig. Nach einem Bier-"Tornado" geht er erstmal aufs Klo – mit Freundin Katharina. Lagebesprechung beim Kacken. Das ist selbst fürs "Sommerhaus" unterstes Niveau. Es stellt sich heraus, dass die geneinsamen Toilettengänge bei den beiden häufiger vorkommen. "Aber nur, wenn du nicht groß musst. Ich kann dein Groß gerade nicht ertragen", wird Katharina am nächsten Abend jammern.

Österreich hat sich in Form von YouTuber Marcel Dähne und Influencerin Lisa Weinberger auch fürs "Sommerhaus" qualifiziert. Und dann gibt sich endlich die Königin die Ehre: Trash-Queen Kader Loth und Ehemann Ismet Atli – genannt Isi – werden vorgefahren. Im Auto, nicht in der Kutsche. Was soll das denn? "Ich weiß gar nicht, ob wir noch in Deutschland sind", sagt Kader, die vor lauter Wäldern die Kühe nicht mehr sieht. Ihre Mitbewohner begrüßt sie überschwänglich, warnt aber ihren Mann. "Es ist der erste Tag, noch sind wir alle nett zueinander."

"Du bist eine Blamage für mich" Dann geht's erstmal ab in den Pool. Cosimo und Eric entledigen sich ihrer Unterhosen und entscheiden sich fürs Nacktbaden mit Köpper. "Gar nicht cool, Eric. Ich komme für dich hier mit rein und die bist jetzt schon, am ersten Abend, eine Blamage für mich", schimpt Erics Freundin Katharina. Das ist ihr peinlich und der gemeinsame Toilettengang nicht? "Geht das hier so weiter, bin ich morgen raus, Eric!" "Das ist erbärmlich, Eric!" "Ne, Eric!" Wer den Vornamen von Herrn Sindermann bislang noch nicht kannte, ist jetzt perfekt gebrieft. Ihren eigenen Spitznamen trägt "Katha" als zusätzlichen Service als Halskette. Eric versteht die ganze Aufregung wegen ein bisschen Nacktbaden nicht. Dass bei diesen beiden der "Sommerhaus"-Fluch schon kurz nach den Dreharbeiten zugeschlagen haben soll, ist bei diesen Szenen kaum vorstellbar ...

Am nächsten Tag komplettieren dann noch Fußballer Sascha Mölders und Ehefrau Ivonne die Promi-WG. Inmitten der anderen Wohlstands-Promis wirkt die "Wampe von Giesing" austrainiert wie zu seinen besten Zeiten – bei seinem Idol Mario Basler bekommt er Herzchenaugen. Kader Loth macht das neue, sympathische Paar direkt als große Konkurrenz aus. Die Trash-Queen startet zudem eine Bezeihungsberatung und tröstet die verzweifelte Katharina. "Kein Mensch darf dich blamieren, niemand", sagt sie. Katha erzählt, dass Eric sie manchmal an der Supermarktkasse demütigt. "Was hast du für einen Abschluss", frage er sie dann vor allen Leuten. "Ich bin echt schockiert. So einen Scheiß machst du mit?" Katha sei das Opfer in dieser Beziehung, analysiert Kader. Als Dank bekommt sie vom Problem-Paar eine Nominierung beim Stimmungsbarometer. Autsch!

"Sommerhaus"-Fluch: Diese Paare haben sich getrennt Ein bisschen gespielt wird zum Auftakt auch noch: Patrick und Antonia holen sich den Sieg und sind damit in der ersten Nominierungsrunde geschützt. Beim Stimmungsbarometer kassiert das Ehepaar Dürr die meisten Stimmen. Ein Schock. "Die Hälfte aller Leute hat sich gegen uns entschieden. Das ist schon krass", sagt Stephen.