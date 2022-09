SAT.1 macht den Baumarkt-Check: Wie gut sind die Marktführer wirklich?

Sie sind, spätestens seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, Deutschlands heimliche Sehnsuchtsorte. Doch was geht wirklich ab in deutschen Baumärkten?

Lange waren die großen Test- und Check-Reihen eine Domäne des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Nun legt auch der Privatsender für die ganze Familie damit los: Die Hauptabend-Dokumentation "Der SAT.1 Baumarkt-Check. OBI, HORNBACH, BAUHAUS & Co." darf man als Auftakt einer Reihe sehen, die Verbraucher informieren und aufklären soll. Große Werbekunden erden durchaus kritisch hinterfragt, aber aben auch über die reine Bildschirmzeit in der Primetime eingebunden.

Los geht's mit den Baummärkten, die von den fünf großen Marktführern dominiert werden: OBI, BAUHAUS, toom, hagebau und HORNBACH stehen in der Gunst der Deutschen, für die sich der Bastler-, Heimwerker- und Hausverschönerungs-Handel gerade in Corona-Zeiten zu wahren Sehnsuchtsorten entwickelte hatte, in unmittelbarer Konkurrenz miteinander. Also muss man genau hinsehen: Wie unterscheiden sich die Anbeiter bei Preis, Angebot, Beratung und Service? Und halten die Einkäufe auch wirklich das, was in der Werbung oft blumig versprochen wird?