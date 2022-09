Katharina Gerhardt auf dem "Playboy"-Cover: Ex von Tom Gerhardt zieht blank

Mit der Aussage bezieht sie sich nicht nur auf das Fotoshooting für den "Playboy", sondern auch auf ihre Schauspielkarriere. So würde Gerhardt "gerne mal eine Rolle spielen, in der ich an meine Grenzen und darüber hinaus gehe" und "wo du am Ende sagen kannst: Ich habe die Dreharbeiten überlebt". Sie könne sich auch vorstellen, eine "Tatort"-Kommissarin zu verkörpern, "aber eine lustige, die gerne isst, trinkt, lacht und Sex hat", schränkt die 43-Jährige ein. "Das wäre doch mal was Neues." Gerhardt war unter anderem in der Komödie "7 Zwerge - Männer allein im Wald" zu sehen.