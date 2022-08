Mario Basler und Doris Büld: getrennte Betten auch im "Sommerhaus der Stars"?

Liebe, Trennung, Liebe: Mario Basler und seine Freundin Doris Büld haben turbulente Zeiten hinter sich. Nun treten sie zum zweiten Mal gemeinsam in einer TV-Show auf. Wir stellen die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer vor.

Woher kennt man Mario Basler? Früher aus dem Stadion, heute vom "Doppelpass". Basler galt in seiner Karriere als schlampiges Genie. So viel Gefühl im Fuß wie er hatte kaum jemand, seine Freistöße und Ecken waren legendär. Doch mit der Disziplin nahm es Basler während seiner aktiven Karriere nicht ganz so genau, er kokettierte offen mit seinem Alkohol- und Zigarettenkonsum. Trotz dieser Laster wurde er in die Nationalmannschaft berufen, für die er 30 Spiele und 2 Tore machte. Mit dem FC Bayern wurde er u.a. zweimal deutscher Meister. Nach seiner aktiven Karriere versuchte sich Basler als Trainer und Funktionär – mit überschaubarem Erfolg. Basler zog es ins Fernsehen, wo er Stammgast im Fußballtalk "Doppelpass" wurde und außerdem in diversen Shows und Reality-Formaten auftrat.

Woher kennt man Doris Büld? Doris Büld hat selbst keinen Prominenten-Status. Sie ist nur durch ihre Beziehung zu Mario Basler bekannt geworden. Das Paar nahm 2015 gemeinsam in der Tanzshow "Stepping Out" teil. Durch das "Sommerhaus" dürfte sich der Bekanntheitsgrad der Basler-Freundin nun deutlich erhöhen. Sie ist gelernte Erzieherin und Hotelfachfrau und arbeitete als Verkaufs- und Vertriebsassistentin in der Modebranche.

Wie lange sind Mario Basler und Doris Büld schon zusammen? Der Ex-Fußballer und seine Freundin verliebten sich 2009 ineinander. Wie jede Beziehung hatte auch ihre Höhen und Tiefen. 2016 kehrte Basler sogar zurück zu seiner Ex-Frau Iris, drei Jahre später wagten er und Doris einen weiteren Versuch.

Haben Mario Basler und Doris Büld Kinder? Gemeinsame Kinder hat das Paar nicht. Mario Basler war zweimal verheiratet und ist dreifacher Papa und mittlerweile auch schon Opa. Büld ist einmal geschieden und hat einen Sohn.

Was ist von den beiden im "Sommerhaus" zu erwarten? Mario Basler ist für seine prollige Art bekannt und wird auch in der RTL-Show kein Blatt vor den Mund nehmen. Für die beiden könnte die Teilnahme durchaus zur Beziehungsprobe werden. Laut RTL schlafen sie zu Hause in getrennten Betten, weil Basler so laut schnarcht. Im "Sommerhaus" warten also kurze Nächte auf Doris ... Vielleicht flüchet sie aber auch in ein anderes Zimmer.