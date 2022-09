"Der Quiz-Champion – Spenden-Special": Das sind die Promi-Kandidaten

Krimi im Ersten

"Lost in Fuseta": Austausch-Kommissar mit Asperger

Nach dem "Lissabon-Krimi" mit Jürgen Tarrach kündigt sich der nächste Portugal-Krimi im Ersten an. In "Lost in Fuseta" ermittelt ein deutscher Kommissar mit Asperger-Syndrom an der Algarve.

MEHR