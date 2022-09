"10 Jahre Duell um die Welt": Mutproben am Rande des Wahnsinns

Es sind aufregende, witzige und teilweise einfach nur doofe Mutproben, für die im deutschen Fernsehen mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf vor allem zwei Namen stehen. Mit der Jubiläumssendung "10 Jahre Duell um die Welt – Joko und Klaas blicken zurück" lassen sie den Wahnsinn, der mit der Erstaustrahlung einer Show am 21. Juli 2012 auf ProSieben begann, noch einmal Revue passieren. Darin sieht man Aufnahmen der Weltreisen, die zum Skifahren auf den Vulkan Ätna, zu gefährlichen Tauchgängen in einem selbstgebauten U-Boot in China sowie zu einer Spontan-Heirat in Las Vegas führten.