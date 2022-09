Fernsehlegenden – Deutschlands große Showmaster: ZDF feiert Kulenkampff, Frankenfeld und Co.

Sie sind Legenden aus einer Zeit, in der sich noch ganze Familien am Samstagabend vor dem Fernseher versammelten. Einschaltquoten von über 80 Prozent waren keine Seltenheit. Das ZDF blickt zurück.

Ihre Zuschauerzahlen mit Quoten von über 80 Prozent sind heute nicht mehr herstellbar, aber auch nicht ihre Lässigkeit und ihre Improvisationsbegabung. Ob sie nun Peter Frankenfeld oder Hans-Joachim Kulenkampff hießen: Besonders ihre Shows am Samstagabend war Kult, die Familie versammelte sich vor dem Fernseher, die Mär' vom "Lagerfeuer" war geboren. Die "ZDF-History"-Ausgabe "Fernsehlegenden – Deutschlands große Showmaster" gräbt noch einmal die alten Sendungen und ihre Macher aus.

Ordentlich geht's zu bei den TV-Historikern. Fast feierlich wird zwischen Ost und West getrennt, frühe Gemeinsamkeiten kommen ans Licht. Kulenkampff ("Kuli"), der Flapsige, dürfte sich da wahrscheinlich im Grab umdrehen, schon 1959 hatte er mit der Begrüßung: "Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren in der Bundesrepublik, in der DDR" einen Shitstorm ausgelöst. Unter anderem wurde ihm "die Anerkennung des Unrechtsstaats in Mitteldeutschland" vorgeworfen.