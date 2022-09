Sommerhaus der Stars 2022: Mario Basler gerät mit YouTuber aneinander

Nach dem Einzug folgt der Auszug: In der zweiten "Sommerhaus der Stars"-Folge wird zum ersten Mal nominiert. Ein vermeintliches Problempaar erweist sich als Überraschungshit und ein YouTuber muss feststellen, dass Mario Basler nicht zu seiner Zielgruppe gehört.

Die ersten Spiele sind absolviert, die ersten ca. 500 Kippen wurden von Mario Basler inhaliert und das erste Paar ist implodiert: Schon in Folge 1 kam im "Sommerhaus der Stars" richtig Stimmung auf. Doch nun beginnt für die Teilnehmer der Ernst des Lebens. Denn nach zwei weiteren Spielen steht die erste Nominierung an. Und es zeigt sich: Nicht nur Eric Sindermann und Katharina Hambuechen haben so ihre Probleme.

Beim ultimativen "Wie gut kennen sich die Partner eigentlch wirklich?"-Spiel versagen die Langzeit-Beziehungstäter reihenweise. Stephen Dürr kennt die Augenfarbe seiner Frau Katharina nicht (die beiden sind seit zwei Jahrzehnten zusammen ...), Kader Loth und Ismet Atli haben offenbar an so manchem Tag ihrer Ehe aneinander vorbeigelebt und Mario Basler hat – so macht es zumindest den Anschein – einfach Spaß daran, die Fragen falsch zu beantworten und seiner Lebensgefährtin Doris Büld damit die ein oder andere Kopfwäsche im Ekelbad zu bescheren. "Abfahrt", feixt er jedes Mal, wenn er das Rad, an dem seine Frau hängt, einmal durch die Jauche jagen darf. "Handtuch, Handtuch", ruft Kader Loth nach jedem Kopfbad, als sei sie ein schwitzender Tennisspieler und Ehemann Isi ihr Ballkind.

Ausgerechnet Eric und Katha, die schon am ersten Tag wegen unterschiedlicher Auffassungen zum Thema Nacktbaden tränenreich aneinander gerieten, brillieren in diesem Spiel. Sie sind erst seit wenigen Monaten zusammen, aber sie haben sich offenbar die anderen Staffeln angeschaut und sich auf die Spiele vorbereitet. "Hab ich gut auswendig gelernt", sagt der König mit der Pappkrone stolz. Er und seine Freundin, die nach eigener Aussage von ihm gedrängt wurde, ins "Sommerhaus" zu ziehen, dürfen also dank Nominierungsschutz noch etwas bleiben.

Marcel Dähne hat dicke Eier – und jetzt ein Basler-Problem YouTuber Marcel Dähne alias KSFreak, einst in seinem Heimatland unter die 100 nervigsten Österreicher gewählt, nervt vor dem zweiten Spiel mit guter Laune, forschen Ansagen, "dicke Eier"-Sprüchen und Affentänzen die älteren Herrschaften. Na klar, die sind halt auch so gar nicht seine Zielgruppe. Vor allem Platzhirsch Mario Basler erträgt den lauten und ziemlich selbstbewussten Jungspund kaum. Für Sprüche ist schließlich er im "Doppelpass" (wird der nicht auch bei YouTube gestreamt?) zuständig. Marios Diagnose: Dass Marcel ihm unterstelle, er sei vor dem Spiel nervös, zeige lediglich, dass Marcel selbst die Hose voll habe. Letztendlich ist es aber Mario, der im Tierkostüm Panik bekommt und gar nicht erst zum zweiten Spiel antritt. Na klar, unter der Maske raucht es sich halt auch so schlecht.

Im allseits beliebten Kostümspiel, in dem die Männer als Tiere verkleidet von ihren Frauen durch einen Parcours geleitet werden, erspielen sich die Eheleute Dürr Nominierungsschutz. Das Paar, das aus irgendeinem Grund bei den anderen (vor allem bei Mario Basler) ziemlich unbeliebt ist, kann also ebenfalls nicht rausgewählt werden. Die Karten werden neu gemischt. Und schnell wird klar, dass Marcel Dähne sein übersteigertes Selbstbewusstsein nun auf die Füße fallen wird.