Tabletten gegen Depressionen – helfen Antidepressiva? ARD-Doku über die umstrittenen Pillen

Die Enttabuisierung psychischer Krankheiten geht äußerst langsam, aber doch stetig voran. In den vergangenen Jahren wird das Thema Depression in der Öffentlichkeit zunehmend sichtbarer. Während es immer noch deutlich zu wenig Therapieplätze gibt, boomt das Geschäft mit Medikamenten, die Betroffenen helfen sollen. Jährlich verordnen Ärztinnen und Ärzte Antidepressiva in einer Menge, mit der 80 Millionen Einwohner in Deutschland für über einen halben Monat versorgt werden könnten. Dabei fand eine groß angelegte Studie bereits 2008 heraus, dass die Wirksamkeit der Medikamente nur wenig über der von Placebos liegt. Die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten amerikanischen Studie besagen, dass nur etwa 15 Prozent der Erkrankten wirklich von Antidepressiva profitieren, bei 85 Prozent hingegen würden die Tabletten nicht mehr helfen als Placebos.