Faking Hitler erstmals im Free-TV: Kritik zur Serie über die Hitler-Tagebücher

1983 glaubte der "Stern", die Hitler-Tagebücher entdeckt zu haben. Der Skandal wurde in "Faking Hitler" erneut für den Bildschirm adaptiert. Nun ist die Serie erstmals auch im Free-TV zu sehen.

Bereits 1992 verfilmte Helmut Dietl den Stoff unter dem Titel "Schtonk". Was RTL+ nicht davon abhielt, ein sechsteiliges Miniserien-Update aus dem 80er-Jahre-Stoff zu machen. Seit Ende November 2021 stehen alle sechs Folgen bei RTL+ zum Streamen bereit, nun läuft die Produktion erstmals bei VOX im Free-TV. Der Sender zeigt die ersten drei Folgen (bis 23.10 Uhr) am Stück, die Episoden vier bis sechs folgen eine Woche später, am Mittwoch, 21. September, 20.15 Uhr bis 23.15 Uhr. Waren bei Dietl Götz George und Uwe Ochsenknecht als Reporter und Fälscher zu sehen, übernehmen ihre Rollen diesmal Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu. Zur Handlung: Star-Reporter Gerd Heidemann (Eidinger), der selbst von Nazi-"Fundstücken" besessen ist, braucht dringend wieder einen großen Coup. Ebenso wie Kunstfälscher Konrad Kujau (Bleibtreu) Geld. Als Kujau entdeckt, wie sehr "Hitler-Originale" im Deutschland der frühen 80-er immer noch zahlungskräftige Kunden begeistern, beginnt er mit der Herstellung von Tagebüchern des "Führers".