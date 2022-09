Sommerhaus der Stars 2022 – Folge 3: Kotz-Betrug und Tinnitus

Zanken und heulen, zanken und heulen, zanken und heulen: Eric und Katharina gehen den anderen "Sommerhaus"-Paaren zunehmend auf die Nerven. Stephen Dürr beweist derweil über der Klo-Schüssel sein Schauspiel-Talent.

+++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in Folge des "Sommerhaus' der Stars" passiert, dann sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Den Teilnehmer-Paaren stehen ein paar weitere anstrengende Paare im "Sommerhaus der Stars" bevor. Nachdem sich YouTuber Marcel Dähne und Freundin Lisa Weinberger verabschiedet haben – nicht ohne weiteren Beef mit dem Altvorderen Mario Basler – kehrt keineswegs Ruhe ein. Wer hätte es ahnen können?!

Zunächst einmal geht es für die Paare hoch hinaus. In der Luft müssen sie ein Auto von Schlamm befreien und die darunter liegenden Buchstaben freirubbeln. Streber Patrick Romer, der als Bauer keine Scheu davor hat, sich schmutzig zu machen, stellt alle in den Schatten. Statt die mitgelieferten Mini-Schwämme zum Putzen zu benutzen, zerreißt er kurzerhand sein T-Shirt und hat das Auto in Windeseile frei geschrubbt. Zurück im Haus fällt vor allem Stephen Dürr alles aus dem Gesicht, als er von Patricks cleverem Einfall erzählt. Der "Bauer sucht Frau"-Bachelor ist eine große Konkurrenz, das steht nun endgültig fest.

Kader Loth und Ehemann Ismet Atli sind nicht auf diese schlaue Idee gekommen. Oder sonstige schlaue Ideen. "Warum habe ich dich überhaupt hier mit? Warum bist du überhaupt hier?", schimpft Kader Loth mit ihrem Isi.

Substantiv oder Konstantiv, das ist hier die Frage In einer Mischung aus Quiz und "Dschungelcamp"-Ekelprüfung unterbieten sich die Paare im zweiten Spiel gegenseitig in Sachen Allgemeinbildung. Ausgerechnet Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus schneiden noch am besten ab und beantworten die meisten Fragen richtig. Was das über das allgemeine Bildungsniveau im "Sommerhaus" aussagt, muss jeder selbst bewerten.

Das allgemeine Bildungsniveau von Kader Loths Anhängsel Isi ist, er möge es uns verzeihen, sicherlich nicht nobelpreisverdächtig. Das sorgt erneut für äußerst amüsante Szenen, als die Reality-Queen zwischen Fassungslosigkeit, Unverständnis und totaler Ernüchterung wandelt. Kader selbst bekleckert sich allerdings auch nicht mit Ruhm. "Ich kenne das Wort Konstantiv. Aber nicht Substantiv."

Auch das scheinbar so aufgeweckte Ehepaar Dürr punktet nur mäßig. Dafür hat Stephen nach dem Spiel eine schlaue Idee. Aus taktischen Gründen und um sich nicht in die Karten gucken zu lassen, täuscht er einen akuten Brechreiz vor und würgt in der Toilette lautstark vor sich hin. Doch die Mitbewohner riechen den Braten und zweifeln zumindest an der Authentizität von Stephens kleiner Einlage. Noch hat das für den Soap-Darsteller keine Konsequenzen, seine Beliebtheit dürfte die Aktion allerdings nicht gesteigert haben.

"Sommerhaus"-Fluch: Diese Paare haben sich getrennt Eric Sindermann und Katharina Hambuechen haben derweil ganz andere Probleme. Es gibt Streit. Wieder einmal. "Gibt's bei euch auch mal einen Tag, an dem es keinen Stress gibt?", stellt Mario Basler eine eher rhetorische Frage. Und Kader Loth fasst die Situation perfekt zusammen: "Katha und Eric sind wie ein Tinnitus, man hört sie die ganze Zeit."

Katha ist nach wie vor todunglücklich, dass sie sich von Eric zur Teilnahme hat überreden lassen. Wegen des Imageschadens sieht sie ihre Felle in ihrer "normalen" Karriere davonschwimmen. Auch Eric zittert um seine Karriere. Er fühlt sich als Buhmann schon auf den Spuren von Andrej Mangold und Mike Cees wandeln. Am Ende fließen erneut Tränen, und sowohl die Mitbewohner als auch die Zuschauer fragen sich, ob diese Beziehung überhaupt noch irgendeinen Sinn hat.