Heavysaurus im Interview: Jurassic Rock

Riffi Raffi: Die Kinder springen schon darauf an. Klar ist, dass wir alles abdecken, was ihnen Spaß macht. Es ist laut, man kann dazu tanzen, singen, herumspringen. Und dann die Ikonographie: Das alles kommt von Dinos, also das ist schon ein ordentliches Paket. Ob daraus dann mehr wird, weiß ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kids neben uns auch noch viele andere Kinder- und Jugendbands aus anderen Stilrichtungen hören.