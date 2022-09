Sex-Tape machte Kim Kardashian reich

2007 wurde Kim Kardashian (41) dank eines veröffentlichten Sex-Tapes quasi über Nacht zum weltweiten Medienphänomen - und offensichtlich auch zur Millionärin. Das US-Magazin "TMZ" veröffentlichte nun eine Mail des Chefs der Porno-Produktionsfirma Vivid, Steven Hirsch (61). Darin erklärt er Kardashian und dem Musiker Ray J (41) - mit dem das It-Girl in dem Video zu sehen ist - wie viel Geld die Vermarktung des Tapes in den ersten sechs Tagen nach Veröffentlichung einbrachte: zusammengerechnet rund 1,4 Millionen US-Dollar.

Bis heute behauptet Ray J, dass Kardashian in die Veröffentlichung eingewilligt habe. Er gab an, dass sowohl er als auch seine ehemalige Partnerin 400.000 US-Dollar plus 12,5 Prozent des Gewinns eingestrichen hätten. Auch Kardashians Mutter, Kris Jenner (66), habe Ray J zufolge dem Deal zugestimmt und sogar das in ihren Augen Beste aus mehreren Sex-Videos der beiden ausgewählt.