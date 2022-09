"Annie und der verliehene Mann": Kritik zum Film heute im ZDF

Tine wünscht sich nichts sehnlicher als ein Kind. Ihre beste Freundin will ihr helfen – und kommt auf eine groteske Idee: Sie will ihren eigenen Mann an die Freundin "ausleihen".

Rückblick: In Martin Enlens TV-Komödie "Annie – kopfüber ins Leben" (2020) wurde eben jene Annie (Bernadette Heerwagen) bei einem Wellness-Wochenende von ihrem One-Night-Stand, dem Fitnesstrainer Raimund (Eugene Boateng), schwanger. An der unkonventionellen Idee, das Kind mit ihrem Mann Ralf (Thomas Loibl) großzuziehen, zerbrach fast ihre Ehe. Ähnlich konfus geht es in der Fortsetzung "Annie und der verliehene Mann" jetzt weiter. Die Krankenschwester möchte ihrer besten Freundin Tine (Kathrin von Steinburg) etwas Gutes tun und sie bei ihrem größten Wunsch unterstützen – ein Baby soll her. Doch dabei kommt Annie erneut auf eine sehr eigenartige Idee, wodurch schon bald der Familienfrieden auf dem Spiel stehen könnte.