"Notruf Hafenkante": Neue Folgen mit neuer Darstellerin

Serien-Nachschub für den Vorabend an den Donnerstagen: In 26 neuen "Notruf Hafenkante"-Fällen arbeiten im ZDF wieder mal Streifenpolizisten des Polizeikommissariats 21 und die Notärzte im nahegelegenen Elbkrankenhaus Hand in Hand. Titelgebend ist die Hafengegend mit der unverwechselbaren Uferlinie, die sich von der Elbphilharmonie, über den Museumshafen, den Fischmarkt, vorbei an den St. Pauli-Landungsbrücken hinzieht. Und natürlich ist auch die Speicherstadt mit der neuen Hafen City Einsatzgebiet – und ein schöner Schauplatz.