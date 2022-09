"Achtung Abzocke – Peter Giesel rettet den Urlaub": neue Folgen ab heute

Nach zwei Jahren gespickt mit Kontaktbeschränkungen und Reiseverboten, haben es sich Touristen wahrlich verdient, wieder in den Flieger ans Meer zu steigen, mit dem Camper in Richtung Süden zu tingeln oder die Ruhe in kleinen Bungalows im Norden zu genießen. Covid 19 kann den Urlaubern in dieser Saison keinen Strich durch die Rechnung machen – die Deutschen reisen wieder, die Branche boomt, der Urlaub lebt. Allerdings: Gewissenlose Betrüger gibt es ebenfalls immer noch! Peter Giesel deckt auf Kabel Eins jetzt einmal mehr die schockierendsten Urlaubsdesaster auf und kämpft in neuen Folgen seiner Reihe "Achtung Abzocke – Peter Giesel rettet den Urlaub" für die Rechte der Touristen vor Ort, im In- und im Ausland.