"Vorstadtweiber": BR-Fernsehen zeigt beliebte Serie als Wiederholung

"Die 'Desperate Housewives' aus Wien", jubelten die Medien 2015. Sicher auch die naheliegendste Schlagzeile zur Serie "Vorstadtweiber", die in Österreich und Deutschland gleichermaßen für Furore sorgte. Doch im Vergleich zu den schicken Damen aus der Donaumetropole können die "Desperate Housewives" von der Wisteria Lane fast einpacken: Mit der hundsgemeinen Satire-Serie "Vorstadtweiber" schuf der ORF in Zusammenarbeit mit der ARD eine seiner erfolgreichsten Montagabendserie seit zehn Jahren. Trotzdem war im März dieses Jahres Schuss – nach immerhin sechs Staffeln.

"Liebe wird grundsätzlich überbewertet." Mit diesem Satz bringt Waltraud (Maria Köstlinger) ihre Ehe mit Josef (Simon Schwarz) kurz und herzlos auf den Punkt: Sie hat den Adelstitel mit in die Ehe gebracht, er das Geld. Passt doch! Ihre Freundinnen Maria (Gerti Drassl) und Caro (Martina Ebm) sind da gutgläubiger: Auch sie haben reich geheiratet und können den ganzen Tag das Geld ihrer Männer ausgeben. Klassische Trophäengattinnen eben, die das Bild von der heilen Familie und der glücklichen Ehe pflegen sollen. Nur dumm, dass dieses Bild so seine Macken hat und auch mehr und mehr sichtbare Risse bekommt.

Caro, die ihren früheren Chef geheiratet hat, geht fremd, und Maria muss bald feststellen, dass ihr Gatte Georg (Juergen Maurer) kein sexuelles oder sonstiges Interesse mehr an ihr hat. Dass ihr Sohn mit Adelsvertreterin Waltraud fremdgeht, weiß sie noch gar nicht ... Und so sitzen sie da in ihren Villen und Herrenhäusern, räkeln sich in teuren Designerklamotten auf noch teureren Designersesseln und haben nichts weiter zu tun, als ihr Leben zu leben, also sich immer neue Bosheiten auszudenken.