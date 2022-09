"Bettys Diagnose": ein verlockendes Angebot und ein neuer Arzt

Zieht es Betty nach München? Ihr geliebter Dr. Stern will in der bayerischen Landeshauptstadt neu anfangen. Das ZDF zeigt nun 29 neue Folgen der Vorabendserie.

In der Aachener Karlsklinik wird wieder angepackt: Das gilt sowohl für die zu behandelnden Patientinnen und Patienten als auch für die anstehenden Privatangelegenheiten des Krankenhauspersonals und ganz besonders für die titelgebende Krankenpflegerin Bettina "Betty" Weiss (Annina Hellenthal). Mit insgesamt 29 neuen Episoden kehrt die Krankenhausserie "Bettys Diagnose" am ZDF-Vorabend zurück. Die ersten drei Folgen stammen noch aus Staffel acht – als im Frühjahr der Ukraine-Krieg ausbrach, schmiss man in Mainz das Programm zugunsten drängender Sondersendungen um. Die folgenden Episoden werden dann offiziell zur neunten Staffel gezählt.

Nachdem die Titelfigur gemeinsam mit Partner Dr. Frank Stern (Max Alberti) euphorisch aus München zurückgekehrt ist, stellen sich für Betty in der Episode "Neues Glück" wichtige Zukunftsfragen. Stern möchte den Neuanfang, doch Betty ist hin- und hergerissen. Bringt sie es wirklich übers Herz, Aachen und die liebgewonnene Karlsklinik zu verlassen? In der bayerischen Landeshauptstadt lockt eine freie Stelle, die der Krankenschwester nicht aus dem Kopf geht. Die Kolleginnen sind nicht gerade erfreut. Unterdessen wird Ava (Rona Özkan) von der Nachricht von Mias (Antonia Döring) Schwangerschaft überrumpelt – fortan müssen die beiden gemeinsam das Geheimnis bewahren.

Florian Frowein spielt den neuen Arzt

In der neunten Staffel taucht schließlich ein neuer Arzt in der Karlsklinik auf, der von Florian Frowein verkörpert wird. "Sturm der Liebe"-Fans dürfte der neue Mitarbeiter bekannt vorkommen. In der Rolle des Boris Saalfeld sowie dessen Zwillingsbruder Tim war Frowein von 2017 bis 2020 Teil des Telenovela-Ensembles. Letztmals wirkte der 34-Jährige am 22. Dezember 2020 in einer Folge der Vorabendserie mit – nun legt er den weißen Arztkittel an.