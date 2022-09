Oktoberfest 2022: Diese Sendungen laufen zum Start im TV

Zwei Jahre lang mussten die Münchner und die Touristen auf ihr geliebtes Oktoberfest verzichten, in diesem Jahr findet das Volksfest wieder statt. ARD und BR Fernsehen berichten live.

O'zapft is! Information • 17.09.2022 • 11:15 Uhr

Die vergangenen Jahre waren wahrlich keine leichten für die Wirtinnen und Wirte, Schaustellerinnen und Budenbesitzer auf dem Münchner Oktoberfest: Zweimal musste die Wiesn pandemiebedingt abgesagt werden. Das Risiko, dass eine Veranstaltung, bei der ausgelassenes Grölen und teils maßloser Konsum von Alkohol an der Tagesordnung sind, die Entstehung neuer Corona-Varianten befeuern könnte, war einfach zu groß. Im Jahr drei der Pandemie existiert das Virus noch immer, der allgemeine Umgang damit hat sich allerdings deutlich entspannt. Und so wird das 187. Münchner Oktoberfest, ungeachtet der Skepsis seitens mancher Virologen und den kritischen Stimmen, die ein solches Volksfest in Zeiten des Krieges in Europa als pietätlos empfinden, in diesem Jahr stattfinden. Das Erste und das BR Fernsehen sind am Eröffnungswochenende vom 17. und 18. September mit mehreren Live- und Sondersendung dabei.

"Vor der Wiesn": Samstag, 17. September, 10.30 Uhr, BR Fernsehen Den Anfang macht das BR Fernsehen: Am Samstag, 17. September, um 10.30 Uhr, wiederholt der Sender die Dokumentation "Vor der Wiesn" aus dem Jahr 2002. In dem 30-minütigen Format begleitet der Filmautor Klaus Röder die letzten zwei Wochen des Wiesnaufbaus. Er dokumentiert den Aufbau der letzten Achterbahnen, Karussells und Stände und begleitet die Einrichtung und Dekoration der damals 13 großen und 15 kleineren Festzelte. Außerdem spricht der Schwangauer mit Inhabern von Fahrgeschäften, Bedienungen, Arbeitern und Angestellten und gewährt so spannende Einblicke hinter die Kulissen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

"O'zapft is!": Samstag, 17. September, 11 Uhr, BR Fernsehen sowie um 11.15 Uhr im Ersten Direkt im Anschluss, am Samstag, 17. September, um 11 Uhr, überträgt das BR Fernsehen den Auftakt des diesjährigen 187. Münchner Oktoberfests: Unter dem altbekannten Motto "O'zapft is!" führen Sonja Weissensteiner und Michael Sporer als neues Moderationsteam durch die zweieinhalbstündige Live-Sendung. Im Schottenhamel-Festzelt begleiten sie das Anzapf-Ritual durch Münchens amtierenden Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Außerdem unterhalten sie sich mit prominenten Gästen, darunter Schlagerstar darunter Florian Silbereisen und das Münchner Kindl Viktoria Ostler, die diesen Job seit 2016 innehat.

Draußen kommentieren Susanne Wiesner und Andi Christl den traditionellen Einzug der Wiesnwirte vom Haupteingang der Theresienwiese. Darüber hinaus versorgen die Teams die Fernsehzuschauerinnen Fernsehzuschauer mit allerlei nützlichem und unnützlichen Wissen rund um das Oktoberfest. "Zuagroaste" und "Preißn", wie die Bayern die aus anderen Teilen Deutschlands stammende Menschen bezeichnen, lernen etwa, was ein "Noagerlzuzler" ist. Das Erste überträgt den Bieranstich von 11.15 Uhr bis 13.25 Uhr live.

"Geschichten übers G´wand": Samstag, 17. September, 13.30 Uhr, BR Fernsehen Während auf der Wiesn die ersten Maßkrüge geleert werden, darf sich das Publikum zu Hause über weitere Sondersendungen im BR-Fernsehen freuen: Um 13.30 Uhr wiederholt der Sender die Dokumentation "Geschichten übers G'wand" aus dem Jahr 1999: Filmemacher Gerald Groß besucht in dem Beitrag Trachtenhersteller, Säckler und Trachtenschuhmacherinnen in ganz Bayern. Außerdem wird erklärt, warum sich viele Trachten, je nach Stand und Lebensabschnitt ihrer Trägerinnen, unterscheiden.

"Oktoberfest Trachten- und Schützenzug 2022": Sonntag, 18. September, 10.03 Uhr, das Erste Auch am Sonntag geht es zünftig weiter: Bereits ab 10.03 Uhr überträgt das Erste den traditionellen Trachten- und Schützenzug, der alljährlich in Erinnerung an den legendären Festzug zur Silberhochzeit von König Ludwig I. und Therese von Bayern im Jahr 1835 stattfindet. Angeführt vom "Münchner Kindl" ziehen rund 9.000 festlich gekleidete Menschen, darunter Trachtengruppen, Sport- und Gebirgsschützen, Musikkapellen, Spielmanns- und Fanfarenzüge in einem rund sieben Kilometer langen Zug durch die Münchner Innenstadt auf die Theresienwiese. Begleitet werden sie von prächtigen Pferdegespannen der Münchner Brauereien, Festkutschen und Festwagen. Die Besonderheit in diesem Jahr: Die Mitwirkenden kommen nicht nur aus Bayern, Deutschland und Europa. Es wird auch eine Delegation von Nachfahren bayerischen Einwanderern aus Nordamerika erwartet. Das BR-Fernsehen wiederholt die Übertragung des Trachten- und Schützenzugs am Sonntagabend, um 19.45 Uhr.

"Wiesn Frühschoppen": Sonntag, 18. September, 12 Uhr, BR Fernsehen Eine weitere Tradition im BR-Fernsehen ist der "Wiesn Frühschoppen", welcher alljährlich an den drei Wiesn-Sonntagen stattfindet. Um 12 Uhr empfangen Susanne Wiesner und Markus Tremmel prominente Gäste zum entspannten Austausch im Festzelt Tradition. Zum Auftakt sind unter anderem die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), der Münchner Schauspieler Leo Reisinger ("Toni, männlich, Hebamme") und die Volksmusikexpertin Traudi Siferlinger zu Gast. Letztere ist als künstlerische Leitung für das Musikprogramm im neuen Schützenlisl-Zelt verantwortlich. Umrahmt werden die Gespräche von Vorführungen aus den Bereichen Musik und Brauchtum.

Der zweite "Wiesn Frühschoppen" wird eine Woche später, am Sonntag, 25.09., 12 Uhr, direkt im Anschluss an die Übertragung des "Wiesn Platzkonzert 2022" (um 11 Uhr) im BR Fernsehen gezeigt.

Weitere Dokumentation im BR Fernsehen Darüber hinaus wiederholt das BR Fernsehen am Sonntag weitere Dokumentationen zur Wiesn aus den vergangenen Jahren: Bereits um 11.30 Uhr dokumentiert Martin Lippl in seinem Film "Kochgeschichten: Wiesn-Schmankerl unter der Bavaria" aus dem Jahr 2002, welchen Einsatz Küchenchefs wie Peter Kinner auf der Wiesn zeigen, wenn es um die Verköstigung der jährlcih Hunderttausenden Besucherinnen und Besucher geht.

Um 13 Uhr blickt Filmautorin Sybille Krafft in der Dokumentation "Damals... Ein Jahrhundert im Wiesnrausch" auf die Geschichte des Münchner Oktoberfests, vom Jahr 1900 bis ins Jahr 2002 zurück. Um 19.15 Uhr wiederholt das BR Fernsehen schließlich die Dokumentation "Unter unserem Himmel: Münchner Kindl, Morisken, Bräurosl – Gallionsfiguren im Oktoberfest" aus dem Jahr 2020. Darin zeigt Filmautorin Birgit Fürst, welche Menschen hinter den ikonischen Wiesn-Figuren, vom Münchner Kindl Viktoria Ostler über die Bräurosl Karolin Weidner bis hin zu den Moriskentänzern, stecken.

O'zapft is! – Sa. 17.09. – ARD: 11.15 Uhr