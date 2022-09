"Sauerkrautkoma" im BR: Der Eberhofer hat keinen Bock auf München

In München wird das Oktoberfest eröffnet – und der BR zeigt passend dazu einen Eberhofer-Krimi. Der Polizist aus der Provinz soll in die bayerische Landeshauptstadt versetzt werden.

Sauerkrautkoma Komödie • 17.09.2022 • 20:15 Uhr

Mittlerweile kann man sich darauf verlassen: Immer zum Start der großen Ferien in Bayern kommt ein neuen "Eberhofer-Krimi" ins Kino. So startete Anfang August die Verfilmung von "Gugelhupfgeschwader", der nunmehr achte Teil der Heimatkrimi-Reihe, in den Lichtspielhäusern. Pünktlich zum Ende der Sommerferien wirft indessen der BR einen Blick in die Vergangenheit und holt "Sauerkrautkoma" (2018), den fünften Film nach einem Rita-Falk-Bestseller, aus der Mottenkiste.

Da steht er also da, Nähe Candidplatz in München, und dreht förmlich durch. Papa Eberhofer lässt seine Wut raus. Macht unmissverständlich klar, was er von dieser Großstadt hält. Nämlich nichts. Einen schöneren bayerischen Wutausbruch hat man noch nicht gesehen im Kino. Es ist die pure Freude, Eisi Gulp in diesem Moment zu beobachten, den Mann, der durch Percy Adlons Film "Zuckerbaby" berühmt wurde und längst als eine Art Original im Süden der Republik durchgeht. So eine dankbare Szene war ihm, der auch in den vergangenen Filmen so ein bisschen der unterschätzte Held fürs Publikum war, zu gönnen.

Im Kern dreht es sich aber auch in "Sauerkrautkoma" um den Eberhofer Franz (Sebastian Bezzel), den gleich zu Beginn eine grausame Nachricht ereilt. Er soll versetzt werden: nach München. Und da will er natürlich nie im Leben hin. Aber einen eigenen Kriminaler im beschaulichen Niederkaltenkirchen braucht es halt nicht mehr, sagt der Bürgermeister (Thomas Kügel). Und so muss sich Eberhofer aufmachen in die gar nicht geliebte Landeshauptstadt, wo die Löwengrube auf ihn wartet.

Wie im jüngsten Film führte auch bei "Sauerkrautkoma" Ed Herzog Regie. Nur leider "dabräslts" den Film ein wenig, und so ging es schon spannender zu beim Eberhofer. Heiterer auch. Enttäuscht müssen Fans der Reihe aber nicht sein – Spaß macht der Krimi nämlich trotzdem.

Sauerkrautkoma – Sa. 17.09. – BR: 20.15 Uhr