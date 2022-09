Sommerhaus der Stars 2022: Wer ist das neue Paar?

In der fünften Folge wird es auf einmal nochmal voller im "Sommerhaus der Stars". Kurz nachdem Kader Loth und Eheman Isi ausgezogen sind, ziehen Christina Grass und Marco Cerullo ein. Die Namen sagen Ihnen nichts? Dann haben Sie in den vergangenen Jahren wohl nicht so oft RTL eingeschaltet. Die beiden kommen aus dem bekanntlich stetig wachsenden "Bachelor"/"Bachelorette"-Kosmos. Beide waren als Kandidaten in den RTL-Datingshows dabei. Marco versuchte 2017 sein Glück in der Staffel mit Jessica Paszka, Christina war 2019 in der Staffel von Andrej Mangold dabei. Oh je, hoffentlich läuft es für sie im "Sommerhaus" ein bisschen besser als für Andrej und seine damalige Freundin Jenny Lange.