Der Streamingdienst von Apple ist unsicher ob der Film "Emancipation" mit Will Smith veröffentlicht werden kann - Grund dafür ist der Ohrfeigen-Skandal des Schauspielers

Verzichtet Apple tatsächlich auf die Veröffentlichung des Bürgerkriegsdramas "Emancipation" wegen des Ohrfeigen-Skandals um Will Smith? Es sollte ein überragender Film werden, der bei den Oscars abräumen sollte. Doch nun ist sich der Streamingdienst nicht mehr sicher, was mit dem Film passieren soll. 120 Millionen Dollar hat der Streifen mit Will Smith gekostet, dennoch ist die Zukunft von "Emancipation" ungewiss.

Apple mag das wertvollste Unternehmen an der Börse sein, ein Verlust von 120 Millionen Dollar ist aber auch für den Tech-Giganten keine Kleinigkeit. So viel Geld hat die Produktion des Bürgerkriegsdramas "Emancipation" verschlungen. Der Film sollte eigentlich zum Oscar-Kandidaten avancieren – samt Hauptdarsteller Will Smith. Dessen Ruf ist jedoch seit seinem Ausraster bei der Preisverleihung in diesem Jahr schwer beschädigt – Smith ohrfeigte Kollege Chris Rock vor laufenden TV-Kameras. Wird "Emancipation" für Apple also nicht Publikumsliebling, sondern Millionengrab?