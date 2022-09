Streaming-Tipps der Woche: neue galaktische Abenteuer

Disney+ liefert "Star Wars"-Nachschub und Netflix verlegt "Das Parfum" in die heutige Zeit. Welche Streaming-Highlights die kommende Woche noch bereithält, verrät die Übersicht.

Nachschub aus dem "Star Wars"-Universum: "Andor" erzählt von Cassian Andor, einem Spion, den Fans der Fantasy-Reihe bereits aus "Rogue One" kennen. Gespielt wird Andor erneut von Diego Luna – obwohl die Serie von Tony Gilroy fünf Jahre vor "Rogue One" angesiedelt ist. Am 21. September werden die ersten drei Folgen bei Disney+ zum Abruf bereitstehen. Was Netflix, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Andor", Disney+ Die Geschichten aus einer "weit, weit entfernten Galaxis" sind noch lange nicht alle erzählt: Mit "Andor" hat der Streamingdienst Disney+ ab 21. September frischen Serienstoff zum Sci-Fi-Kult im Programm. "Andor" wird fünf Jahre vor den Ereignissen von "Rogue One" spielen. Erneut übernimmt Diego Luna die Hauptrolle. Auch Genevieve O'Reilly kehrt in das "Star Wars"-Universum zurück und steht erneut als Mon Mothma vor der Kamera. Außerdem sind Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough und Kyle Soller in "Andor" zu sehen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Darüber hinaus wird das Spin-Off deutlich umfangreicher, als zuvor erwartet: Im Rahmen der "Star Wars Celebration", in dem diverse Lucasfilm-Produktionen vorgestellt wurden, wurde enthüllt, dass "Andor" satte 24 Episoden lang sein wird. Die ersten zwölf Episoden zeigen die Ereignisse in einer weit, weit entfernten Galaxis innerhalb eines Jahres, die übrigen zwölf führen direkt auf die Geschehnisse in "Rogue One" zu.

"Irma Vep", WOW 1996 schuf der französische Regisseur Olivier Assayas mit "Irma Vep" eine Hommage an das Filmemachen: Assayas lässt darin die Schauspielerin für einen Film im Film von Hong Kong nach Frankreich einfliegen, wo er mit ihr ein Remake des Stummfilmklassikers "Die Vampire" drehen will. Doch die Dreharbeiten geraten zum Desaster, zumal Maggie Cheung kein Wort Französisch spricht.

In der gleichnamigen HBO-Miniserie, die hierzulande exklusiv bei WOW zu sehen ist, fügt der Filmemacher nun eine weitere Meta-Ebene hinzu: Ab 16. September ist Oscarpreisträgerin Alicia Vikander ("Tomb Raider", "The Danish Girl") als Hollywoodschauspielerin Mira Harberg zu sehen, die die Hauptrolle in einem Serien-Remake eines Stummfilmklassikers ergattert hat – und bald daran zweifelt, was Realität und was Fiktion ist.

"Der Parfumeur", Netflix Eine junge Kommissarin (Emilia Schüle), die nichts mehr riechen kann. Eine Serie von Femiziden, bei denen die Opfer verstümmelt werden. Und ein Parfumeur (Ludwig Simon), der so charmant wie unbeholfen ist. Netflix will mit "Der Parfumeur" das Universum von Patrick Süskind ausweiten. Angelegt als Crime-Drama, das sich frei an den Motiven von Süskinds Bestsellers "Das Parfum" orientiert, ist "Der Parfumeur" nach Tom Tykwers Kinofilm (2006) und der ZDF-Serie "Parfum" (2018) die dritte Verfilmung des Romans.

Statt den Stoff einfach nur zu recyclen, findet die frei aufgegriffene Story zu einer ganz eigenen Spannung. Angesiedelt im Hier und Jetzt will Regisseur und Co-Autor Nils Willbrandt wissen, ob ein Duft die Welt verändern kann und löst bei der Suche nach der Antwort zeitliche und räumliche Strukturen auf. Der düstere Krimi startet am 21. September bei Netflix.

"Sidney", Apple TV+ Ein echter Oscar-Pionier: Für seine Rolle in "Lilien auf dem Felde" wurde Sidney Poitier 1964 als erster Afroamerikaner als bester Hauptdarsteller geehrt. Poitier, dessen Familie von den Bahamas stammte, wurde in Miami geboren. Mit 18 Jahren ging er nach New York und begann seine Karriere als Schauspieler, die ihn zunächst an den Broadway führte. Seinen Durchbruch feierte Poitier 1950 in dem Rassismusdrama "Der Hass ist blind" – und war seitdem nicht mehr aus Hollywood wegzudenken.

Nachdem der Schauspieler und Regisseur Anfang des Jahres im Alter von 94 starb, widmet sich nun die von Oprah Winfrey co-produzierte Apple-Doku "Sidney" dem Leben der Filmlegende. Unter anderem sollen Interviews mit Stars und Weggefährten wie Denzel Washington und Robert Redford die Karriere des Darstellers nachzeichnen, der zuletzt 2001 vor der Kamera stand und 2002 mit dem Ehrenoscar ausgezeichnet wurde. Ab 23. September ist "Sidney" bei Apple TV+ verfügbar.

"Das Haus der Träume", RTL+ Das heutige Soho House, ein exklusiver Berliner Privatclub im Kollwitzkietz, ist ein Ort mit besonderer Geschichte: In den 1920er-Jahren errichtet, beherbergte das imposante Gebäude ab 1929 das Kaufhaus Jonass, in dem Menschen erstmals auf Kredit einkaufen konnten. Welche besondere Bedeutung dies für die Gründer, die jüdische Familie Gollhuber, aber auch für die oft aus den unteren Gesellschaftsschichten stammende Kundschaft hatte, erzählt die historische Event-Serie "Das Haus der Träume", deren erste sechs Episoden ab 18. September bei RTL+ abrufbar sind.

Im Zentrum der Serie steht die junge Vicky Maler (Naemi Florez), die 1928 aus der Provinz in die pulsierende Großstadt Berlin kommt. Eigentlich hofft sie bei ihrer Freundin Doris unterzukommen, doch die kann sie nirgends finden. Also dann auch noch ihr Koffer mit allen Besitztümern gestohlen wird, strandet Vicky verzweifelt in einer Bar, wo sie den Pianisten Harry (Ludwig Simon) kennenlernt. Gemeinsam schlagen sie sich die Nacht um die Ohren – und verlieben sich. Doch die Beziehung steht unter keinem guten Stern: Harry ist der Sohn von Arthur Grünberg (Alexander Scheer), dem das Kaufhaus Jonass, in welchem Vicky eine Stelle als Verkäuferin antritt, gehört.