SOKO-Serien starten wieder – neue Kommissarin in Potsdam

Mit einer neuen Kommissarin meldet sich die "SOKO Potsdam" zurück. Auch in Köln, Wismar und Stuttgart wird ab dieser Woche wieder ermittelt.

SOKO Potsdam: Fremder Vertrauter Krimi • 19.09.2022 • 18:05 Uhr

Fünf Jahre sind vergangen, seit die "SOKO Potsdam" 2018 zum ersten Mal in der brandenburgischen Hauptstadt ermittelte. Auch in diesem Herbst ist es wieder so weit: Die Episode "Fremder Vertrauter" läutet die nunmehr fünfte Staffel des ZDF-Krimiformats ein. Elf weitere Ausgaben sollen folgen – zur gewohnten Zeit: jeweils montags, um 18 Uhr.

In der Premierenfolge muss sich zunächst Neuzugang Pauline Hobrecht (Agnes Decker) als adäquate Ermittlerin beweisen. An der Seite von Tamara Meurer (Anja Pahl), die – Kenner erinnern sich – selbst erst seit einem Jahr Teil der Potsdamer Kripo ist, bekommt "die Neue" es sogleich mit einem überaus rätselhaften Fall zu tun: Ein junger Mann namens Tim Demandt (Jean Luc Caputo) taucht in der Dienststelle auf und behauptet, als Kind entführt worden zu sein. Nun sei es ihm gelungen, zu fliehen.

Und tatsächlich: Elf Jahre zuvor verschwand ein kleiner Junge namens Tim Demandt. Während sich die Kommissarinnen sogleich in ihre Arbeit stürzen und den alten Vermisstenfall neu aufrollen, beginnt ausgerechnet Tims jüngere Schwester Anna (Fine Sendel) an der Geschichte ihres Bruders zu zweifeln ...

Neben der brandenburgischen Sonderkommission nehmen auch die Kollegen in Köln, Wismar und Stuttgart wieder ihre Ermittlungen auf. Am Dienstag, 20. September, 18 Uhr, widmet sich die "SOKO Köln" in der ersten von insgesamt 24 neuen Folgen einem Toten im Braunbär-Kostüm. Ab Mittwoch, 21. September, 18 Uhr, startet auch "SOKO Wismar" in eine neue, ebenfalls 24 Episoden umfassende neue Staffel – und lässt im ersten Film, "Kampf der Vampire", keinen Geringeren als Nosferatu wiederauferstehen. Am Donnerstag, 22. September, 18 Uhr, kehrt schließlich auch die "SOKO Stuttgart" nach mehrmonatiger Pause zurück und startet in die mittlerweile 14. Staffel.

