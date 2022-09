"Watzmann"-Darsteller Andreas Giebel: "Tun alles, damit er nicht zur Klischeefigur wird"

In seiner Rolle als Kommissar Benedikt Beissl in "Watzmann ermittelt" profitiert Andreas Giebel von den unzähligen eigenen Erfahrungen als vierfacher Vater. Schließlich wird in den neuen Folgen der Krimireihe (ab 21. September, immer mittwochs, 18.50 Uhr, im Ersten) die Beziehung zwischen Beissl und seinen Töchtern Johanna (Ines Lutz) und Eva (Leonie Brill) auf die Probe gestellt. Vor allem in Liebesdingen sind sich Johanna und Beissl oft uneinig, wie Darsteller Giebel in einem vor Staffelstart geführten Interview erklärt: "Der Beissl ist nicht sturköpfig, und wir tun am Set alles, damit er nicht zur Klischeefigur wird. Er sieht nur wenig Land in Sicht, wohin sich die Beziehung mit seinem Kollegen Jerry Paulsen (Peter Marton) entwickeln soll."