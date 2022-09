Kult-Regisseur Woody Allen kündigt seinen letzten Film und plant seine zweite Karriere

In wenigen Wochen ist der Start der Dreharbeiten in Paris geplant. Das Projekt wird komplett in französischer Sprache gedreht. Allen fühle sich von der Arbeit an seinem neuen Film an sein früheres Werk "Match Point" (2005) erinnert, wie er erklärt. "Wasp 22" werde "aufregend, dramatisch und auch sehr unheimlich".

Gänzlich wird sich Woody Allen dem Rentner-Dasein aber nicht verschreiben. Er wolle sich nun auf seine Tätigkeit als Autor konzentrieren, kündigte der 86-Jährige an. Zuletzt veröffentlichte Allen in diesem Sommer den Sammelband "Zero Gravity". Das Buch ist eine Sammlung humoristischer Artikel Allens, von denen einige zuvor bereits im Magazin "The New Yorker" veröffentlicht worden waren. Nun strebe er an, einen Roman zu schreiben, kündigte der US-Amerikaner an. Mit Blick auf das Filmgeschäft erklärt er indes leicht verbittert: "Das Filmgeschäft hat sich geändert, menschliche Geschichten interessieren nicht mehr so."