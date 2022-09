Alphaville melden sich zurück: "Forever young" im Orchestergewand

Mit seiner engelsgleichen Stimme verzauberte Marian Gold in den 80er-Jahren die Fans von Alphaville auf der ganzen Welt. Beim Hausbesuch in Berlin spricht der Sänger mit prisma-Chefredakteur Stephan Braun über seine großen Erfolge, seine Liebe zur klassischen Musik und über das neue Album.

Gemeinsam mit dem Deutschen Filmorchester Ba-belsberg hat Alphaville die größten Hits aus 40 Jahren Band-Geschichte komplett neu arrangiert und aufgenommen: "Eternally Yours" heißt das neue Album. "Unsere alten Stücke klingen jetzt teilweise so, als ob sie im 19. Jahrhundert geschrieben wurden. Das liegt vor allem daran, dass wir das Orchester als organische Klangmaschine eingesetzt haben", ist Marian Gold stolz auf das neue Album. "Diese Interpretationen unserer Stücke, sie sind ganz wunderbar geworden", schwärmt der Alphaville-Sänger.

"Im Prinzip ist ein Orchester ja ein Instrument der Vergangenheit. Aber die Musik von Alphaville wurde nicht wie in einem Time warp durch das Orchester in die Vergangenheit zurückversetzt. Sondern es ist Folgendes passiert: Die Musik hat jetzt gleichzeitig Bezug auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Sie ist jetzt also zeitlos geworden. Das ist uns sehr gut gelungen!“Und so haben die legendären Songs von Alphaville aus den 80er-Jahren jetzt ein symphonisches Gewand erhalten. Das steht den Welthits wie "Big in Japan", "Sounds Like A Melody" oder "Forever Young" auch gut zu Gesicht.