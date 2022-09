"Du sollst hören!": ZDF-Reportage begleitete gehörlose Schauspielerin Anne Zander

Interview mit der "laut. stark. gleich. berechtigt."-Moderatorin

Collien Ulmen-Fernandes kämpft gegen Klischees - dabei musste sie erstmal bei sich selbst anfangen

In der ZDF-Dokureihe "laut. stark. gleich. berechtigt.", die am 27. September startet, geht Collien Ulmen-Fernandes der Frage nach, was Gleichberechtigung bedeutet und wie sich das Frauenbild in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Im Interview berichtet die Schauspielerin von ihren eigenen Erfahrungen und wie sie selbst oft nicht bemerkt hat, in Stereotypen zu denken. "Ich kann nicht einparken, weil ich eine Frau bin" hat sich die Schauspielerin einreden lassen, obwohl das Parken nie ein Problem für sie war. Von diesem Klischee-Denken hat sich Collien Ulmen-Fernandes schon lange befreit und kämpft nun gegen veralteten Rollenbilder.

