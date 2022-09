Leschs Kosmos über Asteroiden: Wie groß ist die Gefahr für die Menschheit?

Vor über 65 Millionen Jahren kollidierten ein Asteroid mit der Erde und veränderte das Leben auf unserem Planeten komplett. Könnte sich dieses Szenario wiederholen? Und was kann die Menschheit tun, um so eine Gefahr abzuwenden? Harald Lesch geht den Fragen in seiner ZDF Dokumentation "Abwehrmission im All" nach und hat erstaunliche Erkenntnisse parat.

Das Ziel: Ende September den Mond Dimorphos des Doppelasteroisen Didymos zu rammen, um seine herkömmliche Route maßgeblich zu verändern. Und was fängt man damit an? – Der Gedanke dahinter ist, dass ein kleiner Schubs in die richtige Richtung die Welt retten könnte – im Ernstfall. Harald Lesch erzählt in "Leschs Kosmos Asteroiden – Abwehrmission im All" nun im ZDF die ganze Geschichte. Er versucht, zu ergründen, wie groß die aktuelle Gefahr tatsächlich ist, die von dieser Bedrohung aus dem All ausgeht.