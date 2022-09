"Watzmann ermittelt" – Kritik zur 4. Staffel: neue Ermittlerin im Team

Das Team von "Watzmann ermittelt" bekommt Verstärkung: Gleich zu Beginn der neuen Staffel bringt Katharina Leonore Goebel als ambitionierte Polizeiobermeisterin Sophia Strasser viel frischen Wind rein.

"Watzmann ermittelt" Krimiserie • 21.09.2022 • 18:50 Uhr

Noch mehr Frauenpower im Ermittlerteam der beliebten ARD-Vorabend-Krimiserie "Watzmann ermittelt". Polizeiobermeisterin Sophia Strasser, gespielt von Katharina Leonore Goebel (33), ist ab sofort gemeinsam mit Hauptkommissar Benedikt Beissl (Andreas Giebel) und Kollege Jerry Paulsen (Peter Marton) den Verbrechern rund um den Gebirgsstock im Berchtesgadener Land auf der Spur. "Sie tut uns gut", gab Marton vor dem Start der vierten Staffel begeistert zu Protokoll. "Katharina bringt durch ihre ungenierte, direkte sowie feinfühlige Art mehr als eine neue Farbe in unsere Arbeit. Die Figur Sophia Strasser schenkt dem Ermittler-Team und der Serie eine neue erfrischende Kante." Andreas Giebel pflichtet ihm bei: "Die Katharina Goebel ist eine prima Schauspielerin", schwärmt der Star.

Aber nicht nur personell weht ein frischer Wind durch diese schöne oberbayerische Gegend. In den neuen Folgen (immer mittwochs, 18.50 Uhr) legten die Autoren und Regisseur John Delbridge die neuen Fälle rund um aktuelle Themen wie beispielsweise Social Media, Mobbing in der Schule oder Migration und Umweltschutz an. Relevanter und moderner soll es offenbar zugehen am Watzmann.

Die Serie startet sogleich mit einem wilden Ritt zurück: Jerry will seine Schwester aus Amerika am Flughafen abholen und wird gemeinsam mit Freundin Johanna Beissl (Ines Lutz) prompt Zeuge eines Verbrechens. Die begabte Vielseitigkeitsreiterin Sarah Gantinger wird von ihrem Pferd abgeworfen und dabei schwer verletzt. Was auf den ersten Blick wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich schnell als etwas ganz anderes. Das Ermittlerteam geht dem ersten Hinweis nach: Jerry habe den Strahl eines Laser-Pointers gesehen. Das müsse der Auslöser des Unglücks sein. Was steckt dahinter? "Der letzte Ritt" hat es in sich ...

Wortloses Zusammenspiel Die Schauspieler Marton und Giebel ergänzen sich nicht nur als Kommissare in ihren Rollen, sie haben auch persönlich einen guten Draht zueinander, wie sie vorab betonten. Das Zusammenspiel funktioniere wortlos. "Schauen wir auf Jerry: Er ist der kühle Analytiker und Techniker und ich bin der Gefühlskommissar, der viel Erfahrung hat. Das können wir sehr gut miteinander ergänzen, weil wir auch ohne Worte wissen, was gemeint ist", erklärt Giebel.

In den neuen Folgen hält insbesondere das Privatleben der Beissls einige Überraschungen bereit. Eva Beissl (Leonie Brill) scheint sich aus dem Familienalltag freischwimmen zu wollen. "Uns war von Anfang an wichtig, dass wir eine Geschichte erzählen, die nicht von der klassischen pubertären Tochter und dem verständnislosen Vater bestimmt wird", gab Brill im Interview zum Serienstart zu Protokoll. "Das Erwachsenwerden der jüngsten Tochter ist nie leicht, aber wir wollten diesen Prozess in eine Grundliebe und anhaltendes Verständnis füreinander einbetten." Evas Social Media-Affinität fordert die Beziehung zwischen Vater und Tochter auf Serienebene jedoch heraus – spätestens als sie aufgrund ihrer Posts in den Ermittlungsfokus von Papa Beissl rückt. Viel los also in der beschaulichen (und wieder einmal grandios von der Kamera eingefangenen) Alpenregion.

"Watzmann ermittelt" – Mi. 21.09. – ARD: 18.50 Uhr