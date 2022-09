"Aktenzeichen XY... ungelöst" – Wer raubte das Fast-Food-Restaurant aus?

Denn unter anderem diesem Fall widmet sich Moderator Rudi Cerne in der neusten Ausgabe der ZDF-Institution "Aktenzeichen XY... ungelöst". Wiedermal können sachdienliche Hinweise an die Polizei dabei helfen, echte Verbrechen aufzuklären. Insgesamt fünf bislang ungelöste Fälle werden per Einspieler vorgestellt.

Neben einem weiteren Raub in einem großen Lebensmittelgeschäft – die Täter führten gar ein Sturmgewehr mit sich – wird auch bezüglich zweier Sexualverbrechen um Mithilfe gebeten. In einem Fall erlebte ein neunjähriges Mädchen den Albtraum von Gewalt und sexuellem Missbrauch, das Kind wurde mit einem Trick ins Gebüsch gelockt. In einem anderen Clip ist zu sehen, wie eine 36-jährige Angestellte zum Vergewaltigungsopfer wurde. Als sie in ihrer Mittagspause in ein Shoppingcenter geht, wird sie auf dem Rückweg von einem Mann angesprochen. Plötzlich zieht der Täter sie ins Auto.