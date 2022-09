"Avatar - Aufbruch nach Pandora" zurück im Kino

Dass "Avatar - Aufbruch nach Pandora" genau jetzt in die Kinos zurückkehrt, ist natürlich auch kein Zufall. Nach mehreren Verschiebungen startet am 14. Dezember "Avatar - The Way of Water" in den deutschen Kinos, die erste von insgesamt vier geplanten Fortsetzungen. Mit dem Leinwand-Comeback von "Avatar - Aufbruch nach Pandora" startet also quasi das Aufwärm-Programm für den größten Film des Jahres - und es soll ja auch nach wie vor Menschen geben, die "Avatar 1" noch nicht gesehen haben ...