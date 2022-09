Der Parfumeur: Kritik zum Netflix-Film

Eine junge Kommissarin (Emilia Schüle), die nichts mehr riechen kann. Eine Serie von Femiziden, bei denen die Opfer verstümmelt werden. Und ein Parfumeur, der so charmant wie unbeholfen ist. – Netflix will mit "Der Parfumeur" (Streamingstart am 21. September) das Universum von Patrick Süskind weiter ausarbeiten.