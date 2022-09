"Annie und das geteilte Glück": Kritik zum ZDF-Film

Das Beziehungsleben von Krankenschwester Annie (Bernadette Heerwagen) ist turbulent. Das war vor gut zwei Jahren so, als die lose "Annie"-Reihe im ZDF ihr Debüt feierte ("Annie – kopfüber ins Leben"). In der vergangenen Woche schloss sich dann "Annie und der verliehene Mann" an, jetzt folgt Teil drei: "Annie und das geteilte Glück".

Zuerst wurde jene Annie also von ihrem One-Night-Stand Raimund (Eugene Boateng) schwanger und wollte das Kind mit ihrem Ehemann Ralf (Thomas Loibl) großziehen. Danach schlug sie ihm vor, dass er mit ihrer besten Freundin Tine (Kathrin von Steinburg) schläft, damit deren Kinderwunsch in Erfüllung geht. Durch diese Idee verliebte sich Ralf dann in Tine, die eigentlich die Frau seines langjährigen Kumpels Nils (Manuel Rubey) ist. Unter der Regie von Martin Enlen geht es in "Annie und das geteilte Glück" dementsprechend weiter mit der nächsten Idee der Krankenschwester: Polyamorie unter besten Freunden.