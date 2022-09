"stern TV Spezial: Wie sicher ist Deutschland?" – Fallzahlen steigen nur in zwei Bereichen

Für manche ist Sicherheit ein diffuses Gefühl, und einige sehen es ganz anders – doch die Statistik lügt nicht: Deutschland wird immer sicherer. Dies geht aus der Kriminalstatistik 2021 hervor, die im April dieses Jahres unter anderem von Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorgestellt wurde. Bereits seit 2017 ist die Zahl der durch die Polizei registrierten Straftaten rückläufig, so sank deren Anzahl auch im vergangenen Jahr um 4,9 Prozent – aufgrund des Trends kein reines Corona-Phänomen. Hinzukommt eine höhere Aufklärungsquote, die mit 58,7 Prozent sogar einen neuen Höchststand erreichte. Wie leicht dennoch jeder zum Opfer werden kann und wo es hierzulande am sichersten ist, zeigt ein zweiteiliges "stern TV Spezial".

Der allgemeine Abwärtstrend zeichnet sich etwa in den Teilbereichen Diebstahl (minus 11,8 Prozent – im Falle des Wohnungseinbruchsdiebstahls gibt es gar ein Minus von 27,7 Prozent) und Gewaltkriminalität (minus 6,8 Prozent im Vergleich zu 2020) ab. Allerdings gibt es zwei Gruppierungen von Straftaten, deren Trend gegensätzlich zur allgemeinen Entwicklung verläuft: Cyberkriminalität spielt eine immer größere Rolle (plus 12,1 Prozent), und die Verbreitung pornografischer Inhalte nimmt signifikant zu. Die Fallzahlen stiegen hier um erstaunliche 87,8 Prozent. Besonders betrüblich stimmt der Anstieg bei der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte: In dieser Sparte haben sich die Fallzahlen mehr als verdoppelt – ein Plus von 108 Prozent. Wohlgemerkt handelt es sich um registrierte Fälle ohne Dunkelziffer-Schätzung.