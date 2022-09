"Kannste regieren?": Baerbock, Scholz & Lauterbach stellen sich Kinderfragen

Es ist viel passiert, seit am 26. September 2021 der 20. Deutsche Bundestag gewählt wurde. Einen Ukraine-Krieg, zumindest in diesem Ausmaß und mit den entsprechenden globalen Verwerfungen, hatten damals wohl nur die größten Pessimisten auf dem Schirm. Auch Energiekrise, Wetterextreme und die andauernde Pandemie hätten viele so nicht erwartet. Ein Jahr nach der Wahl stellen sich Spitzenpolitiker in der SAT.1-Primetime nun wieder den Fragen einer Schulklasse. Bundeskanzler Olaf Scholz lädt die Kids ins Kanzleramt ein, Außenministerin Annalena Baerbock und Gesundheitsminister Karl Lauterbach kommen direkt in die Klasse. Wie schlägt sich die Politikprominenz angesichts der unverstellten "Reporterfragen"? Und können sie klare Antworten auf die brennenden Themen unserer Zeit liefern?