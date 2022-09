Netflix-Hit "The Crown": Dreharbeiten werden nach Pause fortgegsetzt

2016 wurden die ersten Folgen der Serie "The Crown gedreht", seit dem gehört die Serie zu den stärksten Produktionen von Netflix. Nach dem Tod der Queen Elizabeth II. am 8. September wurden die Dreharbeiten aus Respekt erstmal auf Eis gelegt. Doch nun geht es weiter mit der Erfolgsserie. Die Dreharbeiten sollen angeblich an einem bestimmten Ort auf Mallorca fortgesetzte werden, nämlich in der ehemaligen Villa von Unternehmer Carsten Maschmeyer.

The show must go on! Wenige Tage nach der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (1926-2022) sind die Dreharbeiten zur Netflix-Erfolgsserie "The Crown" schon wieder in vollem Gange. Die Produzenten hatten die Dreharbeiten nach dem Tod der Monarchin zunächst pausiert.

Teile der sechsten Staffel werden auf Mallorca und Barcelona gefilmt. So liegen der "Bild"-Zeitung Fotos vor, die das imposante Filmset in Puerto Andratx im Südwesten der Insel zeigen. In der womöglich finalen Staffel von "The Crown" soll es unter anderem um den letzten Sommer von Prinzessin Diana (1961-1997), gespielt von Elizabeth Debicki (32), gehen, die vor ihrem tragischen Unfalltod mit ihrem Freund Dodi Al-Fayed (1955-1997) auf dessen Jacht im Mittelmeer urlaubte.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Prinzessin Diana soll in der Villa Zeit verbracht haben Für die Dreharbeiten wurde laut "Bild" eine 26 Meter lange Luxusjacht gemietet. Zudem soll sich die Produktion in der Villa "Castillo Mallorca" eingemietet haben. Das Haus gehörte früher Unternehmer Carsten Maschmeyer (63). Angeblich soll Prinzessin Diana tatsächlich einmal ein paar Tage Urlaub in der Villa gemacht haben.

Auch die britische "Daily Mail" hat bereits erste Fotos von den Dreharbeiten geteilt. Darauf zu sehen ist Schauspielerin Lesley Manville (66), die in der Serie Prinzessin Margaret (1930-2002), die Schwester der Queen, verkörpert. Sie wurde am Filmset auf Mallorca gesichtet, wie sie aus einem Privatjet aussteigt. Vermutlich werden derzeit Szenen gedreht, die Prinzessin Margaret auf der karibischen Insel Mustique zeigen. Die fünfte Staffel von "The Crown" soll im November erscheinen.