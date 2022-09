"MAITHINK X – Die Show": Futter fürs Gehirn – aber unterhaltsam

So kurzweilig kann Wissenschaft sein: Dr. Mai Thi Nguyen-Kim setzt in "Maithink X – Die Show" auf kontroverse Themen – und sagt dem Schwarz-Weiß-Denken den Kampf an.

Seit Oktober 2021 tut sie das auch in ihrem eigenen ZDFneo-Format "Maithink X – Die Show", die Information mit Unterhaltung verbindet. Wiederkehrende Rubriken, Reportage-Einspieler und Sketche: Am 18. September startete die Wissenschaftsshow, in der Fakten schwungvoll und bisweilen humorvoll vermittelt werden, beim Spartensender in eine dritte Staffel. Am Freitagabend zu später Stunde wiederholt nun das ZDF-Hauptprogramm zwei neue sowie drei ältere Episoden aus den vorangegangenen Staffeln. Den Anfang macht die Sendung "Besseres Bio" vom November 2021. Weitere Themen sind unter anderem "Übergewicht", "Homöopathie wirkt doch" und "Die Tricks der Kosmetikindustrie".