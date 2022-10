TVOG-Kandidat weckt böse Kindheitserinnerungen bei Lena Meyer-Landrut

Welche Talente können sich bei den Sing-Offs durchsetzen und schaffen es ins Halbfinale von "The Voice of Germany"? Am Freitagabend reduzierten sich die 13 Kandidaten, die in der Folge antraten, auf vier Sänger, die weiterhin die Chance haben, die "Stimme Deutschlands" zu werden. Besonders ein Kandidat löste große Gefühle bei Stefanie Kloß und bei ihrer Coach-Unterstützung Lena Meyer-Landrut aus.

Den Anfang bei den Sing-Offs machten Rea Garveys (49) Schützlinge Luka, Jan und Sarah. Prominente Unterstützung für die Proben erhielt Rea von der Sängerin "Tones and I", die für ihren Hit "Dance Monkey" 52 Mal mit Platin ausgezeichnet wurde. Sarah suchte sich für ihren Auftritt das Lied "Independent Women" von "Destiny's Child" aus und hatte bei den Proben stark mit ihrer Aufregung zu kämpfen. Doch auf der Bühne ging bei Sarah "die Post ab", wie Mark Forster (39) feststellte. "Ich hatte dich bei den Battles noch stärker in Erinnerung", gab es leichte Kritik von Stefanie Kloß. Jan versuchte die Coaches mit dem Song "To Love Somebody" von den Bee Gees zu überzeugen. Das Talent konnte Peter Maffay (73) jedenfalls zum leisen Mitsingen während seiner Performance bewegen. Luka hatte es zuvor ins Team von Rea Garvey durch einen Steal Deal geschafft und sang mit "Fix You" von Coldplay einen englischsprachigen Song, obwohl er sich sonst eher mit deutschen Liedern wohler fühlte. "Du hast sehr mutig gesungen, man hätte es sich auch leichter machen können", bewunderte Mark Forster die hohen und tiefen Stimmlagen, die Luka geboten hat. Doch der glückliche Gewinner des Dreier-Battles war Kandidat Jan.

Lena Meyer-Landrut bei "TVOG": "Ich habe keinen Vater, der mich liebt" Gänsehaut, Tränen und viele Emotionen gab es bei den Proben von Team Stefanie Kloß. Die 37-Jährige hatte Lena Meyer-Landrut als Unterstützung an ihrer Seite. Auslöser für einen Gefühlsausbruch war Doni, der sich das Lied "When I Fall in Love" von Nat King Cole aussuchte und den Titel seiner kleinen Tochter widmete. Das und seine warme, weiche Stimme lösten große Gefühle bei den beiden Profi-Sängerinnen aus. Besonders die ESC-Gewinnerin traf der Song mitten ins Herz. "Jede Tochter, die einen Vater wie dich hat, kann sich glücklich schätzen. Ich hatte keinen Vater, der mich liebt. Das berührt mich sehr", brach es aus Lena Meyer-Landrut heraus. Mit ihrem eigenen Vater Ladislas Meyer-Landrut (59) hat die Sängerin kaum Kontakt. Als die 31-Jährige noch ein kleines Kind war, verließ der Vater die Familie. In ihrem Song "If I wasn't your Daughter" thematisierte die Pop-Sängerin bereits ihr schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Diese Wunde scheint weiterhin sehr präsent für Lena zu sein.

Auch Stefanie Kloß wurde von diesen Emotionen angesteckt, so flossen so viele Tränen wie selten bei den Proben von TVOG. Doni musste sich bei den Sing-Offs gegen Tami und Basti behaupten. Mit dem Lied "Beautiful" von Christina Aguilera suchte sich Basti ein Lied aus, das perfekt zu ihm passte, denn auch er brauchte lange um sich so anzunehmen wie er ist. Das brachte der extrovertierte Sänger für die Coaches sehr glaubwürdig auf der Bühne rüber und wurde von Stefanie Kloß für das kommende Halbfinale ausgewählt.