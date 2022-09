The Voice of Germany 2022: Elektriker Paul überrascht die Coaches und das Publikum

Am Donnerstagabend nutzten die Talente ihre Chance bei den vorletzten Blind Auditions der 12. Staffel von "The Voice of Germany", um in die nächste Runde zu kommen. Den einzigen Vierer-Buzzer des Abends ergatterte sich Büroassistentin Ody. Doch die große Überraschung gab es mit Kandidat Paul. Ein Vorhang verhüllte das Talent, sodass dieses Mal auch das Publikum keine Ahnung hatte, wer hinter dieser starken Stimme steckte. Etwa ein reifer, erwachsener Mann oder vielleicht sogar ein Kind?

Ody aus Wien suchte sich für ihren Auftritt bei TVOG den Hit "So Emotional" von Whitney Houston aus. Obwohl der Song ein großer Hit der Diva war, war das Lied den TVOG-Coaches völlig unbekannt. Nicht mal Musikexperte Peter Maffay hatte den Song auf dem Schirm. Trotzdem konnte Ody mit ihrer Liedauswahl punkten und bekam den einzigen Vierer-Buzzer des Abends. "Ich habe Bock, mit dir Gefühle zu erleben und ich möchte starke Frauen unterstützen", versuchte Rea Garvey das Talent von sich als Coach zu überzeugen. "Jetzt spielt Rea die Stefanie-Kloß-Karte", bemerkte Mark Forster genervt, da sonst die Silbermond-Frontfrau gerne mit dem "Frauen-Power"-Argument Kandidatinnen in ihr Team lockt. Doch dieses Mal half das nicht, denn Ody entschied sich, in die nächste Runde mit Mark Forster zu gehen.

Bei dem Talent hätte TVOG-Coach Mark Forster gerne die Schere gezückt Dem nächsten Talent Björn wäre Mark Forster am liebsten mit einer Schere zu Leibe gerückt. Grund dafür: der ausgeprägte Vokuhila des Kandidaten. Mark bot dem 21-jährigen seine Hilfe als Coach an, "eventuell mit einem Friseurtermin". Das sah Peter Maffay ganz anders. "Ich finde es gut, dass du ein bißchen gegen den Strom schwimmst", gab es Lob vom Altmeister. Doch nicht nur mit seiner Frisur fiel der Hamburger auf, auch seine Stimme hinterließ einen bleibenden Eindruck. "Du hast nicht jeden Ton getroffen, aber 100 Prozent ins Herz", so Mark Forster. Mit dem Lied "Tears In Heaven" von Eric Clapton holte sich Björn jeweils einen Buzzer von Mark Forster und von Rea Garvey, der Björn überzeugen konnte, in sein Team zu kommen.

Kandidat Paul, der das Lied "Easy On Me" von Adele sang, sorgte für großes Rätselraten bei den Coaches und den Zuschauern, denn das Talent war hinter einem Vorhang für alle verborgen. Drei Buzzer gab es für den Elektriker, nur Peter Maffay drückte nicht auf den Knopf. Doch wer steckte hinter dieser starken Stimme? Getippt wurde auf einen reifen, erwachsenen Sänger, vielleicht um die 40 Jahre alt. "Oder vielleicht bist du auch ein achtjähriges Mädchen", scherzte Mark Forster. Weit gefehlt, denn Paul ist 21 Jahre alt.