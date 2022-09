The Voice of Germany 2022 - Mark Forster stellt sich als "Lustobjekt" zur Verfügung

Ring frei für die letzten Blind Auditions und ersten Battles der 12. Staffel von "The Voice of Germany". Mit einem Vierer-Buzzer schaffte es die singende Traurednerin Katja als letzte Kandidatin in die nächste Runde und brachte dabei "die Bude zum Beben". In den ersten Battles ging es ebenfalls heiß her. Um seine Talente Bruno und Leonardo auf die Stimmung ihres Songs vorzubereiten, stellte sich Mark Forster als "Lustobjekt" zur Verfügung.

Berufsmusiker Vincenzo kann nicht nur singen, auch rappen gehört zu den Stärken des Mannheimers. Um sein Können unter Beweis zu stellen, wählte der 36-Jährige "Augenbling" von Seeed aus und überzeugte damit Rea Garvey, der als Einziger für Vincenzo buzzerte. Überraschung für den TVOG-Coach, denn der vermutete zwei Personen, einen Rapper und einen Sänger, auf der Bühne stehen zu haben. "Wir setzen uns einfach zu dritt an den Tisch und klären das", scherzte Vincenzo in Richtung seines neuen Team-Chefs Rea Garvey.

Die Abräumerin des Abends war Katja, die sonst als singende Traurednerin unterwegs ist. Mit dem Song "When Love Takes Over" holte sich die 51-Jährige den einzigen Vierer-Buzzer und machte sich gleich noch einen neuen Auftrag bei Rea Garvey klar. Denn der Popstar ist bereits seit 21 Jahren verheiratet, wenn das 25. Ehejahr ansteht, kündigte sich die Traurednerin an, um für Rea und seine Frau zu singen. Doch erstmal sind Katja und Rea Garvey Konkurrenten, denn die Kandidatin entschied sich für das Team von Peter Maffay.

"Bevor es zu sexy wird, schnell zu Stefanie" Einen emotionalen Moment gab es mit Leander, der sich selbst auf der Gitarre begleitete und mit dem Lied "I Say A Little Pray For You" auftrat. "Ich bin in dein Leben eingestiegen und du hast mich abgeholt", war Rea Garvey von der gefühlvollen Art des 22-Jährigen begeistert. Alle TVOG-Coaches wollten Leander für ihr Team gewinnen, nur Peter Maffay buzzerte nicht für das Talent. Als Singer-Songwriter gab der Student noch eine Zugabe und präsentierte einen eigenen Song, den er für seinen verstorbenen Vater geschrieben hatte. An der Stelle musste Stefanie Kloß mit ihren Tränen kämpfen. Doch bevor es zu traurig wurde, kam schnell wieder Freude bei der Silbermond-Frontfrau auf, denn Leander entschied sich für ihr Team.