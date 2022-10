The Voice of Germany 2022: Peinliche Panne im Halbfinale - Grafik zeigt falsche Finalistin

Wechselbad der Gefühle bei "The Voice of Germany": Im Halbfinale dürfen die Zuschauer ihre Lieblinge per Anruf oder SMS ins Finale voten, doch dabei geschieht ein dramatischer Fauxpas! Bei der Auswertung gibt es technische Probleme und die falsche Finalistin wird ausgerufen. Ein Schock - nicht nur für die betroffene Kandidatin Sophie Frei.

Statt Sophie Frei hat Tammo Förster das Voting gewonnen - und zwar mit über 50% der Stimmen. Aus den eben noch so heiteren Freudentränen der 17-jährigen wird bittere Enttäuschung. Thore Schölermann bedauert die Situation offensichtlich sehr. "Das tut uns so leid. Das ist das Schlimmste, was in so einer Situation passieren kann", findet er. Und das auch noch bei dem Nesthäkchen der diesjährigen Staffel!

Das sind die Finalisten

Neben Tammo Förster steht auch noch Basti Schmidt aus dem Team Stefanie Kloß im Finale auf der Bühne. Er performt im Halbfinale mit einer spektakulären Bühnenshow den Song "The Show Must Go On" von Queen und bringt so nicht nur mächtig Stimmung in das Studio, sondern auch einen stolzen Ausdruck auf das Gesicht von Coach Stefanie. "Basti ist mit Abstand das bunteste Talent der Staffel", lobt sie ihn, "er spricht all das aus was wir in unserer bunten Gesellschaft als selbstverständlich erachten sollten." Für Team Peter Maffay steht Sunnyboy Julian im Finale. Er setzt sich gegen Nel Lewicki und Susan Agbor durch. Bei Team Mark hat es Anny Ogrezeanu ins Finale geschafft. Anscheinend ist nicht nur Coach Mark ein Riesenfan von ihr, sondern auch die Zuschauer. "Anny ist die beste Sängerin hier und ein unfassbarer Mensch", lobt Mark Foster seine Finalistin.